“Гибискус” – самый модный маникюр августа: особенности и дизайны нейл-арта с экзотическим цветком
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Женские ногти – это настоящий холст для творчества. Маникюр – это широкое поле для художественной фантазии. А один из любимых мотивов художников – это цветы. Давайте рассмотрим удачные варианты маникюра на август с потрясающе красивым гибискусом.
Идеи маникюра
В маникюре не столь важен реализм. Вполне изящно будет смотреться схематическое изображение цветка на фоне сдержанного френча.
Также легкие цветочные контуры будут органично смотреться на фоне красочных радужных переливов и градиентов.
Сочетайте “гибискусные” мотивы с яркими лаками оттенка фуксии, а также сверкающими стразами в качестве акцентов.
Чередуйте узоры “белое на розовом” и “розовое на белом”. Будет смотреться очень красиво, если ногти на разных руках будут украшены разными цветовыми комбинациями.
Необязательно придерживаться в маникюре традиционных цветочных оттенков. Например, гибискусы можно нарисовать черным цветом на коричневом фоне для имитации леопардового узора.
Цветы всегда очень нежно и органично смотрятся на нюдовом фоне. Они могут быть естественного розового оттенка.
Или белыми для имитации френча.
Сейчас в моде объемные элементы маникюра. Цветы, выполненные в технике художественной лепки, – потрясающее решение.
Не забывайте, что цветы прекрасно сочетаются с золотом. Используйте этот прием в эффектном летнем маникюре.
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