 

“Гибискус” – самый модный маникюр августа: особенности и дизайны нейл-арта с экзотическим цветком

13.08.2024, 13:40, Разное
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Женские ногти – это настоящий холст для творчества. Маникюр – это широкое поле для художественной фантазии. А один из любимых мотивов художников – это цветы. Давайте рассмотрим удачные варианты маникюра на август с потрясающе красивым гибискусом.

Идеи маникюра

В маникюре не столь важен реализм. Вполне изящно будет смотреться схематическое изображение цветка на фоне сдержанного френча.

Также легкие цветочные контуры будут органично смотреться на фоне красочных радужных переливов и градиентов.

Сочетайте “гибискусные” мотивы с яркими лаками оттенка фуксии, а также сверкающими стразами в качестве акцентов.

Чередуйте узоры “белое на розовом” и “розовое на белом”. Будет смотреться очень красиво, если ногти на разных руках будут украшены разными цветовыми комбинациями.

Необязательно придерживаться в маникюре традиционных цветочных оттенков. Например, гибискусы можно нарисовать черным цветом на коричневом фоне для имитации леопардового узора.

Цветы всегда очень нежно и органично смотрятся на нюдовом фоне. Они могут быть естественного розового оттенка.

Или белыми для имитации френча.

Сейчас в моде объемные элементы маникюра. Цветы, выполненные в технике художественной лепки, – потрясающее решение.

Не забывайте, что цветы прекрасно сочетаются с золотом. Используйте этот прием в эффектном летнем маникюре.


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