В Минюсте предложили ввести уголовное наказание за отсутствие точек над «Ё»

Расширенная коллегия Минюста рассмотрела вопрос корректного написания слов в нормативно-правовых актах и делопроизводстве.

Эксперты обратили особое внимание на написание слов с буквой «Ё», зачастую сознательно искажённых по разным причинам.

– И тут не поймёшь, что это – лень или сознательное введение в заблуждение того же следствия. Как вы заметили, нарушается не только орфография, но и орфоэпия. Для примера: ищем мы преступника Парфёнова или Парфенова? – задался вопросом глава Минюста Константин Чуйченко.

В ведомстве предложили направить свои инициативы в Госдумы для принятия закона о строгом наказании за подмены буквы «Ё» на «Е». Служащие Минюста считают необходимым не ограничиваться штрафами, но и выносить обвинительные приговоры в отношении нарушителей правописания с условными и реальными сроками.

В Минобрнауки в свою очередь предложили лишать дипломов о высшем образовании лиц, неправильно написавших слова с «Ё».

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