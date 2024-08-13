Критику Маска в адрес европейского комиссара сравненили с “Монти Пайтоном”

Владелец X, Илон Маск, окрестил комиссара ЕС Тьерри Бретона “комедийным персонажем”, напоминающим провокационного персонажа из “Монти Пайтона”.

Перед интервью Маска с кандидатом в президенты от республиканцев Дональдом Трампом Бретон предупредил Маска о недопустимости вредоносного контента. Бретон призвал Маска соблюдать европейский закон о цифровых услугах.

Ранее в августе Трамп вернулся в X с постом, готовясь к интервью. Трансляция разговора назначена на 20:00 по местному времени 12 августа.