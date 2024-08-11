Яйцо в стакане с водой или выкатывание: как самостоятельно снять порчу или сглаз

Если вы вдруг стали замечать за собой необъяснимую слабость, утрату энергии, уныние, у вас все стало валиться из рук, стали подстерегать неудачи, это может быть последствием сглаза или порчи. Когда ваша энергетическая защита нарушается, вы сразу можете это почувствовать. И если это действительно порча, действовать нужно быстро. К счастью, есть способы снять ее и вернуть в норму свой энергетический фон.

Чем опасны сглаз и порча

У каждого человека своя энергетика, аура – невидимый щит, защищающий от внешних воздействий. Порча и сглаз – это серьезные воздействия на энергетику, при которых защитный барьер прорывается. Но если при сглазе энергетический кокон может быть просто деформирован, то при порче он сильно поврежден, порван, а иногда почти полностью разрушен.

В редких случаях на человека наложено и то, и другое, обычно что-то одно. В таком случае человека повсюду подстерегают неприятности, портится здоровье. Если не принять меры, это приведет к серьезным проблемам и даже к смерти. Сглаз и порча — это энергия, у которой есть своя плотность, цвет, запах. Только специалист может распознать это. А вот помочь себе человек может и сам с помощью обычного яйца.

Главное – правильный настрой

Возьмите яйцо и держите его в руках, дайте ему слегка нагреться. Подуйте или произнесите свое намерение, упомянув любую негативную энергию или токсичность, от которой вы хотели бы избавиться. Вы можете сказать что-то вроде: “Благодаря этому очищению я избавлюсь от плохой энергии” или “После этого очищения меня больше не будут преследовать неудачи”.

Начните с того, что сядьте или лягте в удобное положение, держа яйцо в одной руке. Потрите яйцом затылок, затем проведите им по ушам и лицу. Закройте глаза, чтобы потереть яйцом веки, затем потрите им губы. Если вы хотите еще больше проникнуться процедурой, выключите свет и зажгите свечу.

Выкатывание яйцом

Со словами “возьми на себя, яйцо, всю черную, темную энергию, порчу, сглаз с чада Божьего…” начинайте выкатывать яйцо по телу, повторяя их снова и снова. Начинайте со стопы, двигайтесь вверх по ноге.

Говорите нужные слова, проворачивая яйцо по часовой стрелке. Затем то же проделайте с другой ногой. Выкатывайте также яйцо по рукам, от кисти и кверху, по очереди. После перенесите яйцо на спину (лучше, если это делает для вас близкий человек, самим вам будет неудобно).

Двигаться нужно от таза к шее. Хорошенько выкатывайте позвоночник. Затем переходите к области живота, от низа к шее. И в конце очищайте голову. Сначала катайте яйцо по лицу, затылку и заканчивайте макушкой. В конце процедуры скажите: “Да будет так!”

Проверка результата очистки

Возьмите пол-литровую банку или большой стакан, на ¾ заполните водой и осторожно разбейте яйцо туда, стараясь сохранить желток целым. Дайте яйцу отстояться в течение 5-10 минут, чтобы вы могли посмотреть на воду и интерпретировать результаты.

После того как вы дали яйцу осесть, поставьте стакан на стол или стойку, чтобы вы могли видеть его содержимое насквозь. Проверьте форму желтка, форму яичного белка и цвет воды. Затем вы можете интерпретировать то, что видите, основываясь на приведенных ниже рекомендациях.

Затхлая вода или кровь – это плохой знак

Кровь или вода, которые плохо пахнут, являются признаком того, что кто-то использовал магию против вас. Это также может означать, что у вас есть заболевание, которое вы еще не обнаружили. Проведите повторное очищение яйцом, чтобы полностью избавиться от злых духов. На всякий случай запишитесь на прием к врачу и пройдите обследование.

Пузырьки в воде – это хорошо

Пузырьки в воде или яичном белке означают, что ваш ритуал очищения прошел успешно. Это также может означать, что ваша жизнь наполнена стрессом. Если вы видите большие пузыри или шары в воде, это означает, что яйцо впитало много негативной энергии. Это может быть признаком того, что вам нужно провести второй ритуал очищения, чтобы полностью избавиться от сглаза или порчи.

“Паутина” на белках

Тонкие нити в виде паутины означают, что на вас могли навести дурной глаз. Также могут быть крошечные коричневые пятнышки в воде или в яичном желтке. Это еще один признак того, что вам следует провести второй очищающий ритуал, чтобы полностью избавиться от негатива.

“Паутина” также может быть признаком того, что вы оказались в запутанной ситуации, которая причиняет вам беспокойство. Иглы или шипы в воде означают, что вокруг вас есть люди с плохими намерениями. Они могут быть энергетическими вампирами, высасывающими вашу позитивную энергию и оставляющими вам только плохие флюиды.

Метод второй — яйцо под кроватью

Этот метод прост и эффективен, но мгновенно и сиюминутно его невозможно использовать. Потребуется время. Возьмите чистый прозрачный стакан, налейте воды. Затем разбейте туда яйцо, стакан поставьте под кровать.

Все это проделывается на ночь, и вода с яйцом должны всю ночь стоять в изголовье. Важно, чтобы человек на этой кровати был один, иначе с другого энергетического поля может произойти наложение информации.

Считывание результата

Если утром на поверхности стакана появились пузырьки, если есть тянущиеся волокна от яйца в виде полос, то с энергетическим полем определенно есть проблема. Также об этом говорят различной формы образования, пятна, кровяные включения в желтке или белке. Процедуру в таком случае нужно повторить.

Ставить яйцо под кровать можно несколько раз, в зависимости от силы наложенного сглаза. Против порчи, если она особенно мощная, такой способ может быть неэффективен. И еще важно, кто проводит процедуру. Если это человек с особыми способностями и сильной энергетикой, эффект очищения будет выше.