 

Inside the Games: следующим главой МОК станет боксёр, проваливший гендерный тест

11.08.2024, 13:33, Разное
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В Сеть утекли новые подробности церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже.

Помимо красочного представления, в ходе которого родится мультигендерный младенец с огромной головой, обладающий шестью конечностями, стало известно и содержание речи главы МОК Томаса Баха.

По информации Inside the Games, немецкий функционер объявит о своей отставке с грядущего поста и передаст полномочия «известному спортсмену-трансгендеру», чьё имя держится в тайне. Журналисты утверждают, что это алжирская боксёрша Иман Хелиф, вынужденная завершить карьеру из-за буллинга, и перейти на должность функционера. Спортсменка обладает мужским набором хромосом.

Авторы публикации утверждают, что Хелиф также намерена привести к работе в президиуме МОК других «альтернативных спортсменов, подвергавшихся дисквалификации или гонениям по мотивам ненависти». Их кандидатуры предварительно согласованы и будут приведены к присяге на съезде комитета в 2025 году. Именно с этой даты приступит к исполнению своих обязанностей и сама Хелиф.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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