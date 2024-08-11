Мнение: Чем фрезеровщик лучше парикмахера?

Найти хорошего парикмахера проще, как кажется. Достаточно выбрать заведение с отзывами 5.0 на карте, а потом выбрать лучшего мастера в этом заведении.

С фрезеровщиками, к сожалению, не так. Когда мне недавно понадобилось сделать элементарный люк из фанеры, я искал специалиста несколько дней, сильно страдал от необязательности мастеров, а нашёл в итоге беспечного чудака, запутавшегося в трёх деталях и снявшего фаску с обратной стороны.

Лично я уважаю обе профессии: на балконе у меня лежит ручной фрезер, и стричь людей мне тоже пару раз приходилось. Однако со мной согласны не все. Многие по советской ещё инерции считают, будто фрезеровщик стоит по статусу выше, чем парикмахер.

Напомню, парикмахер был стандартным отрицательным героем в СССР. Спасибо Владимиру Силантьеву за две обескураживающе убедительные иллюстрации из советских фильмов (ссылка).

Фильм первый — «Улица молодости», 1958 год. Молодой парикмахер приходит в гости к девушке, но компания гопников, положительных героев, высмеивает его за профессию и, угрожая избить, прогоняет. Другие девушки стыдят свою подругу — «как ты можешь, чтобы к тебе такие вот приходили» (ссылка, отметка 58:59).

Фильм второй — «Наш дом», 1965 год. Молодая учительница навещает родителей своего ученика, чтобы те повлияли на заблудшего подростка, который — какой позор для школы! — написал в сочинении, что хочет стать парикмахером. Вот текстовая расшифровка фрагмента, которая, к сожалению, не передаёт должным образом презрительного тона учительницы (ссылка, отметка 1:16:43):

Отец. Что, что-нибудь случилось?

Учительница. Нет, ничего не случилось. Я пришла поговорить просто так. Понимаете, мы стараемся воспитать в детях стремление к большому. Чтобы они мечтали, мечтали о большом. Ведь если у человека с детства нет крыльев, если с детства он ни к чему не стремится, ни во что не верит, что будет дальше с таким человеком? Разве у него будут крылья? Нет, не будут.

Отец. Да, откуда же им быть, если носом об стенку-то.

Учительница. Мы многое в школе делаем для этого. Но главное зависит от семьи. Ведь в ней растёт ребёнок.

Отец. Да, в ней растёт, это верно.

Учительница. Поэтому мы обращаемся к вам, чтобы вместе мы могли помочь мальчику. Ведь вы знаете, какой это трудный возраст.

Отец. Да, сейчас такие трудные дети стали. Иной смотришь — на отца, на мать хвост поднимает, так бы его по губам, по губам… Уважай родителей, они тебя вырастили, выкормили! Огрызайся, но в рамках.

Мать. Скажите, ну а как там наш Серёжа? Он волнуется, да?

Отец. Да, как он там?

Учительница. Учится он неплохо. И поведение у него… Но, понимаете, в вопросах у него проскальзывает какой-то скептицизм, сомнение.

Мать. Ну, насчёт этого он у нас может.

Учительница. Он иногда задаёт такие вопросы… Ну вот, например, мы недавно писали сочинение на тему «Кем ты хочешь быть». Многие написали космонавтами, полярниками, геологами. А ваш Серёжа написал вот: «…с самого детства, с самого первого класса я мечтаю стать парикмахером».

Мать. Значит наш Серёжа хуже всех оказался?

Учительница. Ну, не хуже… Но детям как-то свойственно помечтать. Сейчас, например, все мечтают о космосе. А в вашего Серёжи какое-то трезвое отношение. Я разговаривала с ним после. Спрашивала, «почему ты хочешь стать парикмахером».

Мать. Ну?

Учительница. «А у меня дядя был парикмахер»!

Отец. Да, дядя Сеня у нас хороший мастер был. В прошлом году от рака помер.

Мать. Скажите, пожалуйста, а вот по-вашему, кем он должен хотеть быть?

Отец. Да, вы скажите, а я внушу, чтобы написал как надо.

Учительница. Я не знаю, это его дело. Но я просто не встречала детей, которые мечтали стать парикмахером.

Несколько лет назад я читал историю уже из современной России — про школьницу, которая проводила много времени, завороженно глядя через витрину в парикмахерский салон. Источник уже не найду, так как наши поисковые системы несовершенны, поэтому перескажу по памяти.

Владелец салона пригласил в итоге зрительницу внутрь, дал швабру, поручил убирать волосы. Девочка проводила много времени, наблюдая за работой мастеров и делая причёски на демонстрационных головах манекенов.

Через некоторое время девочка попросила разрешения привести в салон свою одноклассницу, чтобы её подстричь. Девочке разрешили, она привела подругу и работала над её головой ножницами четыре часа. Когда работа была закончена, присутствующие застыли в удивлении: подопытная получила идеальное каре…

В общем, подростка взяли в ученики, начали ей потихоньку доверять настоящих клиентов. Девочка выросла и стала мастером. Мечта сбылась.

Так вот, коллеги, вопрос. Почему быть фрезеровщиком почётнее, статуснее, чем быть парикмахером? Почему ребёнок, который хочет быть парикмахером «как дядя Сеня» — это что-то постыдное, повод для проработки непутёвых родителей бдительной учительницей? Что, вообще, неправильного в том, чтобы стричь людей?