Увидев во сне голого мужчину, девушки узнали, что это обещает удачу, купили лотерейные билеты и крупно выиграли

Две молодые женщины из Таиланда выиграли 6 миллионов батов (около 170 тысяч долларов) каждая после того, как правильно истолковали сон, который приснился одной из них.

Одной из них вдруг приснился сон с очень “горячим” обнаженным мужчиной и акцент в этом сне был сделан на его половом органе. Женщина наутро поделилась рассказом об этом сне со своей лучшей подругой, после чего они начали искать в интернете онлайн-сонник, чтобы попробовать истолковать этот сон.

Они прочитали, что такой сон предвестник чего-то очень благоприятного и сулящего удачу. И решили попробовать купить лотерейный билет. Этот билет принес им первый приз, по 6 миллионов батов на каждую.

Сообщается, что женщины решили потратить деньги для погашения их задолженности по студенческому кредиту. Кстати, в прошлом году супружеская пара из Таиланда тоже выиграла очень крупную сумму 24 миллиона батов и они считают, что это все случилось благодаря статуэтке божка, которая стоит во дворе их небольшого частного ресторана.

Это статуэтка божества Пор Пу Сиан Анан Накарату, персонажа тайского фольклора, и сделана она была в форме длинного пениса золотого цвета. Они поставили эту статуэтку во дворике тогда, когда решили, что удача отвернулась от них и что ее надо обратно выпросить молитвами. Каждое утро жена молилась этой статуэтке, прося удачи, и после этого частенько выигрывала в лотерею. Правда до недавнего выигрыша это были небольшие суммы.

В честь победы супруги устроили большой праздник и особенно почтили статуэтку божества, поставив рядом с ней коробки с пожертвованиями и наняв 50 танцоров для праздничного выступления.