«Бьёт как баба»: алжирская боксёрша Иман Хелиф посмеялась над своей соперницей после победы в финале Олимпиады

Новая олимпийская чемпионка по боксу в весовой категории до 66 кг заявила, что без особого труда завоевала золотую медаль. 25-летняя спортсменка в финале с легкостью победила китаянку Ян Лю, а за весь турнир не проиграла ни одного раунда.

«Это был самый легкий бой в моей жизни. Я даже особо не напрягалась, так как моя соперница на ринге показала себя натуральной размазнёй. Натурально бьёт как баба – у нас во дворе дети дерутся куда серьёзнее. На этой Олимпиаде я вообще не встретила достойного сопротивления. Непонятно, как мои соперницы вообще прошли все отборы и тесты, чтобы попасть в Париж. Я думаю, им нужен какой-то свой отдельный турнир», – заявила олимпийская чемпионка.

Иман Хелиф теперь намеревается попробовать свои силы в мужском боксе. Сейчас ее менеджеры обсуждают возможность участия спортсменки в боях с мужчинами в наилегчайшем весе (48-52 кг).

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