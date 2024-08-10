Роскомнадзор заблокировал в России мессенджер Signal из-за нарушения закона

Роскомнадзор заблокировал в РФ мессенджер Signal из-за нарушения требований российского законодательства. Ведомство пояснило необходимость этой меры предотвращением использования мессенджера в террористических и экстремистских целях.

Пользователи Signal рассказали о массовых сбоях в работе приложения 9 августа. Приложение предназначено для обмена мгновенными сообщениями и характеризуется свободным и открытым исходным кодом, гарантирующим конфиденциальность.

В мае текущего года основатель Telegram Павел Дуров обвинил Signal в сотрудничестве с Госдепом США. По его мнению, Signal, в отличие от Telegram, не предоставляет исследователям возможности убедиться в том, что исходный код на GitHub совпадает с кодом, используемым в приложении Signal на iPhone пользователей.