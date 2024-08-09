 

Белорусского националиста госпитализировали в Берлине после того, как он узнал название своей страны на немецком

09.08.2024, 15:33, Разное
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Лидер признанного в России экстремистским движения «Беларусь и точка» Егор Жукович был госпитализирован в Берлине после того, как узнал наименование своей страны на немецком языке.

Активист сделал открытие, когда получил европейский грант на дальнейшую деятельность по развитию демократии и гражданского общества.

– Я увидел в документах слово Weißrussland и подумал, что эти деньги предназначались для моих друзей – российских активистов. Они часто говорят, что нужно построить белую, чистую Русь, ну, вы понимаете… Однако оказалось, что никакой ошибки не было, – рассказал он.

По словам Жуковича, было очень сложно поверить в подобный «лингвистический фашизм» в Германии.

– Понятно, почему в России есть проблемы с названием нашей страны – Россия всегда была империей, зачастую очень кровожадной. Но откуда это у немцев? Слова «Германия» и «империя» у нормального человека просто не могут сочетаться в одном предложении. Я думал, что немцы вообще не знают, что такое имперское мышление, и Беларусь на их языке называется нормально, как и положено, по правилам белорусского языка, – возмутился активист.

В итоге мужчина разнервничался и был госпитализирован с панической атакой. Уже после выписки он призвал своих сторонников массово поправлять немецких пользователей соцсетей, применяющих «имперское» название «Weißrussland», и требовать от них говорить «Belarus» или хотя бы «Weißruss». Однако пока активисты испытывают затруднения – в немецком интернете просто невозможно найти публикации с обсуждением Белоруссии.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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