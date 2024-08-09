 

Рупор кремлевской пропаганды: Про оценки потерь ВСУ в Курской области

09.08.2024, 14:40, Разное
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Некоторые недоумевают. МО РФ сообщает, что с 6 по 9 августа противник потерял 945 человек убитыми и ранеными, а Генштаб заявлял, что вторгалась группировка до 1000 человек с техникой.

Объясняю.

1. Цифра Генштаба оценочная – в условиях активной работы РЭБ, проблем со связью и отсутствия информации о тех или иных участках границы, невозможно установить кол-во личного состава с точностью до человека. Первоначальная цифра вторгнувшихся сил противника была оценена до 1000 человек. Сколько противник смог за 3 дня завести через границу, точной информации пока нет. Уверен, Генштаб сейчас интенсивно собирает информацию по группировке противника и ее возможностям в целях ее дальнейшего разгрома.

2. Во вторых, эти цифры включают в том числе и жертв массированных ракетно-бомбовых ударов по противнику в Сумской области (думаю кадры мощных ударов ВКС все видели). Противник эти жертвы ограниченно признает, кровь в Сумах активно собирают не просто так. Так что тут учитываются потери противника и в Курской и в Сумской областях. Вот прямо сейчас снова в Сумах прилеты. Потери от этих прилетов также будут входить в совокупную цифру, которую военные по итогам сего дня представят завтра утром.

3. В третьих, противник с 6 августа вслед за зашедшими силами продолжал заводить на территорию области дополнительные силы для закрепления в приграничных поселках, в том числе и инженерную технику. В Сумской области у противника стоит несколько бригад и сводных БТГр, из числа которых противник может подтягивать подкрепления через границу.

Точный расклад по силам и потерям сторон в ходе сражения в южных районах Курской области мы скорее всего узнаем позже его завершения. Сейчас главное добиться стабилизации ситуации и купирования первоначального успеха противника. Работа над этим идет. Разборы полетов также будут после завершения операции в Курской области.

К 12 часам обстановка продолжает оставаться сложной. Говорить о стабилизации ситуации пока рано.
Есть неприятные потери в результате обстрела наших колонн, противник на ряде участков продолжает попытки развития инициативы.
Вместе с тем несколько улучшилась ситуация в Суджи. Наши войска есть городе и ведут там бои, также атакуют на флангах от Суджи.

Трансляция боевых действий на Украине (в том числе и бои в Курской области) как обычно продолжается в Телеграме https://t.me/boris_rozhin – кому интересно, подписывайтесь. Ныть, что те или иные вопросы СВО не освещаются в ЖЖ не надо – кому не хватает новостей по СВО, идут в Телеграм – там на канале 24/7 выходят материалы по войне на Украине в огромном кол-ве.

Источник: Colonel Cassad


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