Специалист Курочкин объяснил, как определить наличие трояна для слежки в гаджете

При появлении шума в динамике телефона или необычно быстром разряде батареи, стоит проверить устройство на наличие трояна, используемого для кибершпионажа. Подозрения должны вызывать и перегрев гаджета, а также сбои в работе интернета. Об этом рассказал эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин.

Защитить себя от подобных угроз поможет установка антивирусной программы. Она предупредит о передаче данных неизвестным приложениям, что может быть признаком заражения, пояснил Алексей Курочкин.

В августе текущего года специалисты “Лаборатории Касперского” обнаружили троян под названием LianSpy, нацеленный на российские Android-устройства. Вирус скрытно следил за пользователями с середины 2021 года, что затрудняло его обнаружение.