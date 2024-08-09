Специалист Курочкин объяснил, как определить наличие трояна для слежки в гаджете
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При появлении шума в динамике телефона или необычно быстром разряде батареи, стоит проверить устройство на наличие трояна, используемого для кибершпионажа. Подозрения должны вызывать и перегрев гаджета, а также сбои в работе интернета. Об этом рассказал эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин.
Защитить себя от подобных угроз поможет установка антивирусной программы. Она предупредит о передаче данных неизвестным приложениям, что может быть признаком заражения, пояснил Алексей Курочкин.
В августе текущего года специалисты “Лаборатории Касперского” обнаружили троян под названием LianSpy, нацеленный на российские Android-устройства. Вирус скрытно следил за пользователями с середины 2021 года, что затрудняло его обнаружение.
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