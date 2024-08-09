Невролог Акимов: Потемнение в глазах при подъеме с места – признак деменции

Потемнение в глазах при резком подъеме может быть симптомом различных заболеваний, в том числе сердечных и нервных. Невролог Виталий Акимов отметил, что подобная реакция организма чаще всего возникает из-за снижения артериального давления. Это явление называется ортостатической гипотензией и может сопровождаться головокружением, слабостью, помутнением сознания и даже обмороком.

Виталий Акимов обратил внимание на то, что потемнение в глазах также может быть признаком сердечных заболеваний (ишемии или недостаточности), обезвоживания, эндокринных нарушений (проблем с щитовидной железой, надпочечниками или низким уровнем сахара в крови). Кроме того, данный симптом может указывать на заболевания нервной системы, среди которых деменция или болезнь Паркинсона.

Акимов подчеркнул, что при частых приступах потемнения в глазах, особенно сопровождающихся обмороком, необходимо обратиться к специалисту.