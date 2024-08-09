МОК лишит золота Олимпиады 1908 года Николая Панина-Коломенкина

Междунардный олимпийский комитет (МОК) рассмотрел апелляцию Великобритании на результаты соревнований Олимпиады-1908 по катанию специальных фигур.

Британцы сочли завышенными 219 баллов от жюри, поставленные россиянину, и заниженными оценки серебряного и бронзового призёров игр – Артура Камминга и Джона Холл-Сея.

Изучив устные свидетельства зрителей и спортивную колонку The Independent, посвящённую лондонской Олимпиаде, новое независимое жюри без представителей России пересмотрело результаты и присудило первое место в соревнованиях по катанию на коньках специальных фигур британцу Каммингу, серебро – его соотечественнику Холл-Сею. Бронзовую медаль оставят россиянину Панину-Коломенкину. Комиссия отклонила притязания шведа Ульриха Сальхова на бронзу – иск от его потомков не стали рассматривать в связи с тем, что скандинав не участвовал в этом виде программы.

В ближайшее время МОК проведёт церемонию награждения. В ней примут участие потомки призёров, кроме россиянина. О месте и времени её проведения чиновники сообщат дополнительно.

Таким образом Панин-Коломенкин будет лишён звания первого в российской истории олимпийского чемпиона.

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