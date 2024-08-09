«Они там все ездят по встречной полосе, а выборов главы государства вообще нет»: Владимир Кара-Мурза вернулся в Россию из Лондона
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Признанный
иноагентом оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза, отпущенный на свободу
после обмена в Анкаре 2 августа, вернулся на Родину, проведя в Лондоне менее
недели. Политик шокирован низким уровнем культуры и полным отсутствием
законности в Великобритании, о чём написал в соцсетях.
Первое, с чем
столкнулся Владимир Кара-Мурза, выехав из аэропорта Хитроу – никто в стране не
соблюдает правил дорожного движения. Навстречу
ему ехали автомобили и непрерывно сигналили, а некоторые водители даже
нецензурно обругали политика. Ни один увиденный им автомобиль не соблюдал
правила дорожного движения: все они ехали по встречной полосе, при этом полиция
совершенно безучастно за этим наблюдала, а когда Кара-Мурза сам обратился к
полицейским, выписала ему штраф.
Раздосадованный подобным состоянием дел,
диссидент решил на следующих выборах голосовать за другого главу государства,
который сможет навести порядок на британских дорогах. К изумлению Кара-Мурзы, в
местном ЦИК ему сообщили, что король Соединённого Королевства не избирается на
демократических выборах. После этого он немедленно собрал вещи и купил билет в
Москву с пересадкой в Стамбуле.
«В России есть хотя
бы видимость соблюдения законности, – написал Кара-Мурза. – Да, выборы фальсифицируют,
но они хотя бы есть. Да, дети чиновников иногда превышают скорость и гоняют по
встречке. Но в Британии так ездят вообще все. Это какое-то безумие. Я думал,
что Запад – это место, где правит закон, а на самом деле это какая-то дремучая
средневековая автократия без всенародных выборов. Неудивительно, что такую
страну не берут в ЕС и в Еврозону. Пусть сначала научатся свои фунты переводить
в килограммы и только потом учат другие страны, как нужно жить. Простите меня,
русские люди, что я много лет восхвалял эту клоаку и клеветал на нашу
прекрасную Родину!»
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