«Они там все ездят по встречной полосе, а выборов главы государства вообще нет»: Владимир Кара-Мурза вернулся в Россию из Лондона

Признанный

иноагентом оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза, отпущенный на свободу

после обмена в Анкаре 2 августа, вернулся на Родину, проведя в Лондоне менее

недели. Политик шокирован низким уровнем культуры и полным отсутствием

законности в Великобритании, о чём написал в соцсетях.

Первое, с чем

столкнулся Владимир Кара-Мурза, выехав из аэропорта Хитроу – никто в стране не

соблюдает правил дорожного движения. Навстречу

ему ехали автомобили и непрерывно сигналили, а некоторые водители даже

нецензурно обругали политика. Ни один увиденный им автомобиль не соблюдал

правила дорожного движения: все они ехали по встречной полосе, при этом полиция

совершенно безучастно за этим наблюдала, а когда Кара-Мурза сам обратился к

полицейским, выписала ему штраф.

Раздосадованный подобным состоянием дел,

диссидент решил на следующих выборах голосовать за другого главу государства,

который сможет навести порядок на британских дорогах. К изумлению Кара-Мурзы, в

местном ЦИК ему сообщили, что король Соединённого Королевства не избирается на

демократических выборах. После этого он немедленно собрал вещи и купил билет в

Москву с пересадкой в Стамбуле.

«В России есть хотя

бы видимость соблюдения законности, – написал Кара-Мурза. – Да, выборы фальсифицируют,

но они хотя бы есть. Да, дети чиновников иногда превышают скорость и гоняют по

встречке. Но в Британии так ездят вообще все. Это какое-то безумие. Я думал,

что Запад – это место, где правит закон, а на самом деле это какая-то дремучая

средневековая автократия без всенародных выборов. Неудивительно, что такую

страну не берут в ЕС и в Еврозону. Пусть сначала научатся свои фунты переводить

в килограммы и только потом учат другие страны, как нужно жить. Простите меня,

русские люди, что я много лет восхвалял эту клоаку и клеветал на нашу

прекрасную Родину!»

—