Врач Набатникова: Изменения с кожей на локтях могут указывать на диабет

Изменения кожи на локтях могут сигнализировать о различных заболеваниях. Об этом предупредила дерматолог Надежда Набатникова.

Заметные растяжения, потемнение, покраснение или деформация могут свидетельствовать о патологических процессах. Например, темный или серый оттенок кожи, выраженные складки в зоне сгиба локтя указывают на вероятность сахарного диабета, пояснила Надежда Набатникова. Шершавые локти могут быть признаком дефицита витаминов А и Е. Восполнить их запас помогут жирная рыба, печень трески и говядина.

Высыпания с шелушением красно-розового цвета на локтях характерны для псориаза. Они зудят и сливаются в коросту, добавила врач. Поэтому следить за состоянием кожи на локтях важно для своевременного выявления и лечения недугов в организме.