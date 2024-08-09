 

Врач Набатникова: Изменения с кожей на локтях могут указывать на диабет

09.08.2024, 9:15, Разное
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Изменения кожи на локтях могут сигнализировать о различных заболеваниях. Об этом предупредила дерматолог Надежда Набатникова.

Заметные растяжения, потемнение, покраснение или деформация могут свидетельствовать о патологических процессах. Например, темный или серый оттенок кожи, выраженные складки в зоне сгиба локтя указывают на вероятность сахарного диабета, пояснила Надежда Набатникова. Шершавые локти могут быть признаком дефицита витаминов А и Е. Восполнить их запас помогут жирная рыба, печень трески и говядина.

Высыпания с шелушением красно-розового цвета на локтях характерны для псориаза. Они зудят и сливаются в коросту, добавила врач. Поэтому следить за состоянием кожи на локтях важно для своевременного выявления и лечения недугов в организме.


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