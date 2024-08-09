 

Жизнь отказавшейся от макияжа Памелы Андерсон кардинально изменилась

09.08.2024, 4:30, Новости дня
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В свежем интервью известная актриса и модель рассказала, что до того, как отказалась от косметики, ей казалось, что “никогда не нравилась людям”. Однако после того, как в 2023 году она впервые вышла на публику без макияжа на Неделе моды в Париже, ситуация кардинально изменилась.

“Теперь меня останавливают на улице и говорят: ‘Знаешь, ты мне никогда раньше не нравился, а теперь нравишься”, — делится Памела. Это заявление подчеркивает парадокс, с которым она столкнулась: порой внешность определяет восприятие человека окружающими. Актриса отметила, что в тот момент просто не хотела проводить три часа в кресле визажиста и решила попробовать что-то новое. “Я ценила это как девушка, живущая на острове Ванкувер”, — заявила она о своем новом подходе к жизни.

Памела также упомянула о своей новой кулинарной книге и тихой жизни на острове. Она наслаждается простыми радостями и стремится к гармонии с природой. Отказ от макияжа стал для неё не просто экспериментом, а настоящим шагом к принятию себя такой, какая она есть. Это решение позволило ей почувствовать себя более уверенной и естественной.

Актриса вспомнила, как в тот день она чувствовала себя “маленьким веснушчатым ребенком в большой красивой шляпе от Вивьен Вествуд”. Этот образ стал символом ее нового взгляда на жизнь и красоты. Памела призналась, что ей приятно видеть, как ее новый стиль привлекает внимание и вызывает интерес у людей.

Отказ от макияжа стал для Памелы Андерсон не только личным выбором, но и способом вдохновить других принять свою естественную красоту. Она надеется, что ее история поможет многим людям избавиться от стереотипов и принять себя такими, какие они есть. Актриса продолжает оставаться иконой стиля и вдохновения для многих, демонстрируя, что истинная красота исходит изнутри.


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