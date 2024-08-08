Мнение: Ютуб в России глушат или замедляют?

Интересно наблюдать, как власти всё смелее следуют русской пословице «Отчего ж не воровать, коли некому унять», в самой ее расширительной трактовке – то есть понемногу осваиваются с мыслью, что «коли некому унять», то можно не только воровать; можно вообще ВСЁ!!

Счастье-то какое. Вседозволенность! Они набрались смелости – и вот, только на третий год войны, все-таки решились и заблокировали Ютуб. Почему это им было так сложно? Вестимо, почему: в кои-то веки они рискнули пойти прямо и откровенно, без каких-либо оговорок и экивоков, против реального большинства населения. Вон, свежие вчерашние данные – «количество подключений к Ютубу в России не снижается, вчера, как и позавчера, за день к нему было зафиксировано 83 млн. подключений». 83 млн. в день – это больше половины, даже если учитывать, что некоторые делают по несколько подключений в день. Ведь это «больше половины» от ВСЕГО населения РФ, включая детей и младенцев; а если взять только взрослое совершеннолетнее население…

Путинцы пошли, что называется, «свиньей» – против большинства, уповая, очевидно, на то, что большинство у нас безоружное. Отобрали, в общем, у своих же граждан их любимую игрушку.

И отобрали все ж трусливо, исподтишка. Выступить и сказать прямо, с гримасой ненависти на лице – да, Ютуб для вас слишком жирно, хер вам, а не Ютуб, на завод идите работать! – они не решились. Наоборот, власти в вопросе «Почему не работает Ютуб» ведут себя в духе цыгана из анекдота: «Я не я и лошадь не моя». Типа «не знаем мы никакого Ютуба, что это вообще, но мы «слышали», что это неполадки у самого Ютуба, вот у него и спрашивайте, а наша дело – сторона!» Депутат ГД Хинштейн дудеть в дуду «Ютуб сам себя замедляет!» начал первый, а за ним, как попки, это повторяют все новые и новые «слуги народа», по обычаю одинаковые с лица.

При том что глушат Ютуб по-ударному, уже чуть ли в полсотне регионов он, как сообщают, вообще перестал открываться – то есть не то что «показывает плохо», а уже «не показывает совсем».

Хотя при этом – мой опыт: в пятницу я провел стрим на своем канале в Ютубе (когда замедление уже вовсю шло) – но, вопреки ожиданиям, всё прошло отлично, и даже более того: в прямом эфире и потом в записи мой стрим просмотрело рекордное число зрителей!

Секрет мой прост: я, конечно же, вещал через vpn. При помощи этой простой программки можно пока еще смотреть Ютуб и вещать по Ютубу так же, как и до включения российских глушилок – на той же скорости и с тем же качеством свободного интернета. Хотя тревога остается, ведь российские власти – опять же тихой сапой и без объявления войны – последние полгода старательно пытаются уничтожать и ви-пи-эны, видимо, заручившись поддержкой китайских товарищей, съевших собаку на глушилках и цензуре в интернете.

Но власти и тут отчаянно и самозабвенно врут – а заодно принуждают врать и журналистов официальных СМИ, по принципу «да и нет не говорите». Как это делается?

Я, например, слушаю радиостанцию КовидФМ (бывшую Бизнес ФМ) – которую, как нетрудно понять, всячески изнасиловали и сломали еще в период ковидобесия. Ковид ФМ последнюю неделю делает прямо-таки регулярный новостной выпуск, посвященный именно «Хронике объявленной смерти Ютуба». На вид – нормальная журналистская работа: они собирают сведения с мест, из регионов – какие трудности испытывают пользователи интернета, где и на сколько «замедляется» Ютуб, дают включения рядовых пользователей с их жалобами, пытаются делать краткие обзоры, как в разных городах люди пытаются справляться с нежданной напастью…

Прямо хотелось бы за такую актуальную и полезную работу похвалить их. Но – и тут не без ложки дегтя. Сначала я удивлялся – а почему ж обозреватели, давая в целом дельные советы, отчего-то «забывают» дать радиослушателям самый простой и в то же время без сомнения дельный совет – воспользоваться соединением через VPN? Тем более, что через него вообще все проблемы исчезают?!

Сначала я думал, что это какое-то недоразумение. Что дикторы забыли. Что завтра вспомнят.

Но поскольку время шло, а про vpn заботливые дикторы молчали как партизаны, говоря о чем угодно, только не об этом – Штирлиц в моем лице догадался: они не сами по себе молчат. Им упоминать про vpn ЗАПРЕЩЕНО. Это тем более дико в связи с тем, что ведь официально vpn в России не запрещены законом!! Ими вполне можно пользоваться, их можно свободно скачивать! Почему же официальным журналистам запрещают о них вообще даже упоминать?

Ответ более чем очевиден: «простому быдлу» не хотят давать никаких подсказок относительно vpn прежде всего потому, что они сделают очевидным простой факт – что «замедление Ютуба» не имеет к собственно Ютубу никакого отношения, это не есть проблема с его якобы «изношенной техникой», которую Гугл «злостно не обновляет».

Ведь под vpn Ютуб у российских «Ванюши, Тани, Мани» сразу станет работать так, как будто никакого «замедления» и в помине нет! Что в свою очередь ясно показывает – само по себе оборудование работает как работало, и причина – «на российской стороне». Попросту говоря – Ютуб целенаправленно глушат родные товарищи майоры… немного с раскосыми глазами. И вся «легенда», которую старательно впаривают населению, рассыплется в прах. И поэтому рекомендовать или даже хотя бы упоминать про vpn НИЗЗЯ. Харам! Простецы не должны ни о чем догадываться! Пусть верят, что это подлые «пиндосы» отрубили от них их любимый Ютуб (как до этого – лишили всех наших любимых зеленых баксов) – а любимые депутаты во главе с любимым президентом совсем-совсем ни при чем.

Предполагается, что будет как с ребенком, у которого тайно отобрали любимого котенка и тихонько утопили его в ведре; все ждут, что ребенок порыдает немного, подуется – да и пойдет играться в мячик, а про котенка забудет, как будто его и не было никогда. Ютуб какой-то… Что это вообще?!

Что ж, скорее всего так оно и будет. От народа вообще не стоит ждать умения отстаивать свои права. Народ сам по себе беспомощен и ни на что не способен. Нужна какая-то организованная сила, которая могла бы его направить, хоть какая-нибудь, пусть даже «Общество собаководов». Но, как мы все знаем, никаких организованных сил в РФ нет и не предвидится – за этим тщательно следит ФСБ, собственно, это есть его главная и почти единственная задача.

А по плану, видимо, так: если все пройдет гладко (скажем, по поводу Инстаграма никто даже не рыпнулся) – перейдут к следующему этапу, криминализируют пользование vpn. Когда окончательно убедятся, что из этого населения можно хоть веревки вить.