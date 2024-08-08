 

Hi-Tech Mail.ru: В РФ снизилась цена на iPhone 14 Plus с большим экраном

08.08.2024, 16:40, Разное
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Стоимость iPhone 14 Plus с большим экраном резко упала в России, снизившись в среднем на 30 000 рублей по сравнению с первоначальной ценой. Этот 6,7-дюймовый смартфон первоначально продавался за 95 000 рублей, а в августе 2024 года его можно приобрести за 65 000 рублей или даже дешевле. Такими сведениями поделился Hi-Tech Mail.ru.

Цена iPhone Apple зависит от различных факторов, включая объем памяти, цвет, количество поддерживаемых SIM-карт, регион покупки и целевую страну. Кроме того, с iPhone 14 американские модели поддерживают только eSIM, что приводит к их более низкой стоимости.

iPhone 14 Plus был выпущен осенью 2022 года как усовершенствованная версия базового iPhone 14. Он оснащен большим OLED-экраном размером 6,7 дюйма с частотой обновления 60 Гц по сравнению с 6,1 дюйма у iPhone 14, а также аккумулятором емкостью 4325 мАч.


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