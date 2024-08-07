 

Рупор кремлевской пропаганды: Дело генерал-майора Шестерова

07.08.2024, 13:00, Разное
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Подробности по делу генерал-майора Шестерова, которого вместе с директором парка "Патриот" задержали по делу о хищении 40 млн рублей:

Как стало известно Mash, на офицере числился мотоцикл Harley-Davidson (хотя в правах категории "А" нет), машины Skoda Karoq и Skoda Yeti + земля на 15 соток в деревне Землино. До 2015 года Шестеров был связан с МЧС — руководил ФГКУ "Рузский ЦОПУ МЧС России". Потом работал в в/ч 73407.

Тем временем на имя его супруги Валентины оформлялись:

— Volkswagen Touareg;
— премиум-минивэн Mercedes-Benz V250 4Matic;
— трёшка и однушка в Тушково (Рузский район) — там же прописана дочь генерала;
— земельный участок на 1200 квадратов с двухэтажным домом на 127 квадратов в ДНТ "Царское село";
— земельный участок на 1500 квадратов в элитном закрытом посёлке на территории дома отдыха "Лужки".

Данных о наличии бизнеса, ИП, самозанятости, фактическом трудоустройстве в какой-либо компании Валентины Шестеровой в свободном доступе нет.

https://vott.ru/entry/641082 – цинк

Ожидается, что это не последние задержания. Исходя из заявлений СК РФ, скоро всплывут новые фигуранты.

Источник: Colonel Cassad


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