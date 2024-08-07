Незначительная ошибка в обновлении CrowdStrike привела к глобальному сбою

Генеральный директор CrowdStrike Джордж Куртц раскрыл причину глобального сбоя: дополнительное поле ввода в файле обновления. Проблема возникла из-за логической ошибки в коде файла обновления Falcon Sensor, который должен был содержать 20 полей ввода, но включал 21. Эта ошибка привела к чтению памяти за пределами допустимого диапазона, вызвав сбой в системе безопасности, что затронуло миллионы ПК по всему миру, информирует Neowin.

По словам джорджа Куртца, после сбоя 19 июля 99% компьютеров под управлением Windows к началу августа работали без сбоев. Ручное восстановление в пострадавших компаниях заняло от трех дней до недели или более, в зависимости от сложности физического доступа к каждому ПК.

Инцидент с CrowdStrike вынудил Microsoft пересмотреть подход к безопасности, признав его одним из побудительных факторов пересмотра политики патчей.