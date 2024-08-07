 

На «России 1» выйдет передача «Застолье с депутатом», где россияне смогут за бутылкой обсудить насущные проблемы с народными избранниками

07.08.2024, 11:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Руководство ВГТРК анонсировало выхода на телеканале «Россия 1» наиболее народной на российском телевидении передачи, где граждане и парламентарии смогут без официоза пообщаться о наболевшем.

– Народное разговор-шоу «Застолье с депутатом» станет площадкой для открытого диалога между россиянами и их избранниками. Каждый выпуск будет проходить в непринуждённой обстановке, где участники смогут обсудить актуальные проблемы, волнующие общество, за бутылкой традиционного русского напитка, – говорится в пресс-релизе.

Основная цель проекта – настоящее сближение представителей власти с народом. По мнению авторов шоу, алкогольные напитки позволят нивелировать сложившиеся в обществе проблемы с отсутствием диалога между представителями власти и обычными гражданами.

Первый выпуск выйдет в эфир 12 августа – решать проблемы россиян будет депутат Государственной думы Святослав Гуревич. В телестудию также позовут представителей МВД, МЧС, Минздрава, РПЦ и других государственных органов. Кроме этого, во избежание провокаций, во время съёмок организуют дежурство сотрудников Росгвардии и ФСБ.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.08 / Fpt.: Apple представит тонкий iPhone Air вместо iPhone Plus

07.08 / Терапевт Соколова рассказала, как питаться летом для спасения сердца

07.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Курская область. 07.08.2024

07.08 / Церемония закрытия Олимпиады не состоится: неизвестные похитили 10-метровую фигуру Бафомета

07.08 / 9to5Mac: Apple сняла с продаж внешний дисковод SuperDrive

07.08 / The Verge: Google прекратит производство популярной TV-приставки Chromecast

07.08 / В Сеть слили демо-версию выходящей в 2026 году игры про Росомаху

07.08 / Logitech опровергла планы по выпуску мыши по подписке

07.08 / Мнение: Феминизм как религия

07.08 / «Выходной – это не дата, а состояние души»: Верховный суд разрешил не приходить на работу по причине острого нежелания трудиться

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика