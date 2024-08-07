На «России 1» выйдет передача «Застолье с депутатом», где россияне смогут за бутылкой обсудить насущные проблемы с народными избранниками

Руководство ВГТРК анонсировало выхода на телеканале «Россия 1» наиболее народной на российском телевидении передачи, где граждане и парламентарии смогут без официоза пообщаться о наболевшем.

– Народное разговор-шоу «Застолье с депутатом» станет площадкой для открытого диалога между россиянами и их избранниками. Каждый выпуск будет проходить в непринуждённой обстановке, где участники смогут обсудить актуальные проблемы, волнующие общество, за бутылкой традиционного русского напитка, – говорится в пресс-релизе.

Основная цель проекта – настоящее сближение представителей власти с народом. По мнению авторов шоу, алкогольные напитки позволят нивелировать сложившиеся в обществе проблемы с отсутствием диалога между представителями власти и обычными гражданами.

Первый выпуск выйдет в эфир 12 августа – решать проблемы россиян будет депутат Государственной думы Святослав Гуревич. В телестудию также позовут представителей МВД, МЧС, Минздрава, РПЦ и других государственных органов. Кроме этого, во избежание провокаций, во время съёмок организуют дежурство сотрудников Росгвардии и ФСБ.

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