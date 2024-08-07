 

Надя Ручка рассказала об особенностях воспитания своего 6-летнего сына

07.08.2024, 11:10, Разное
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“Ко дню рождения Лева себе заказал много подарков – он долго выбирает, составляет список, – улыбается Ручка. – Обычно я дарю ему игрушки, потому что книжки нужны большем нам, взрослым”.

В этом году Лева станет первоклассником. “Он сейчас готовится к поступлению в школу, – рассказала его знаменитая мама. – Сейчас очень интересуется жизнью, окружающим миром – ему нравится и медицина, и лепка из глины. У нас дома масса подносов с фигурками, которые сделал Лева”.

В этом увлечении он похож на маму. “В его возрасте я тоже много лепила, делал икебаны, а вот шить и вышивать не нравилось, – вспоминает Надежда Александровна. – Но больше всего я любила заниматься танцами”. В конечном итоге это ей очень пригодилось при выборе жизненной дороги. В 1999 году она получила предложение петь в группе Party, что стало началом ее сценической карьеры. А через пять лет заменила Жанну Фриске в группе “Блестящие”.

Надя Ручка считает себя строгой мамой. Он много времени посвящает воспитанию сына, образовывает ее и готова сделать все, чтобы ребенок был счастлив!


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