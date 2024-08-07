 

В Сети появился новый шифр для Hamster Kombat на 6-7 августа

07.08.2024, 10:55, Разное
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В игре Hamster Kombat опубликована новая секретная кодовая фраза. Угадав ее смысл, игроки могут получить ценное вознаграждение. Для разгадывания шифра необходимо воспользоваться азбукой Морзе. Чтобы ввести ответ, необходимо зайти в “Ежедневный шифр” в главном меню.

Цепочка символов для ввода значится следующая: C – “– . – .”, H – “. . . .”, A – “. –”, I – “. .”, N – “– .”. Для активации режима ввода следует дождаться, пока хомяк приобретет красный цвет. Короткое касание соответствует точке, а длительное – тире.

Успешное разгадывание кода в период с 6 по 7 августа принесет игрокам 1 млн HMSTR. Срок действия шифра истекает в 22:00 следующего дня. После этого разработчики представят новую фразу.

Несмотря на популярность игры Hamster Kombat среди криптоигр в Telegram, эксперты предостерегают от завышенных ожиданий относительно заработка. Конкуренция и возможные трудности с распределением токенов могут ограничить прибыль.


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