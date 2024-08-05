Рупор кремлевской пропаганды: Пучков про переход на Rutube

Дмитрий Пучков про закрытие Ютуба и переход на Ютуб

Массово задают вопросы: не пора ли убежать с YouTube на Rutube?

Отвечаю.

Судя по всему, способы и методы борьбы со зловредным YouTube в родной стране есть.

А значит, его будут душить и дальше.

А значит, если у тебя что-то на YouTube есть — не будь идиотом, переноси всё на отечественные ресурсы.

Свой собственный контент я уволок на отечественные ресурсы 4 года назад.

Ибо даже при минимальном количестве мозгов уже тогда было понятно, что там всё забанят и заблочат.

Так и вышло, но когда забанили мой канал — я ничего из контента не потерял, всё заранее перенесли.

Массово задают вопрос: хорошо ли работает Rutube?

Отвечаю.

Rutube работает значительно лучше, чем два года назад.

Совершенства нет, но несравнимо лучше.

Так что не парься.

Вместо того, чтобы ныть о том, как тебя что-то там не устраивает — делай новый канал на Rutube.

И развивайся там.

Пока все ноют — у меня уже 350.000 подписчиков.

(с) Д.Пучков

https://t.me/c/1924286585/18332 – цинк

Ладно, убедил, с сентября попробую снова вести канал на Рутубе. Но если продолжится мудацкая модерация, то ну его нафиг.

Если что, можете заранее подписаться https://rutube.ru/channel/23471524/ Буду заливать разные военные видео + перезалью видео с удаленного Ютуб-канала.

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