 

“Обгадила пьедестал” – Распутина отвернулась от Пугачевой из-за “одного слова”

05.08.2024, 23:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Долгое время Маша Распутина была восхищена Аллой Пугачевой, считала ее своим кумиром. Однако не так давно исполнительница хита “Я родилась в Сибири” отвернулась от некогда обожаемой ею артистки из-за ее резких высказываний в адрес россиян, которые тоже ее боготворили.

По словам Распутиной, Пугачева “обгадила пьедестал одним небрежным словом”. 60-летняя певица считает, что из-за своих взглядов покинувшая родину артистка могла бы “критиковать организаторов”, но ни в коем случае нельзя было называть народ “быдлом”, “холопами” и “рабами”. Мол, такое прощают.

Ошибка Аллы Борисовны заключается в том, что она “потеряла берега” из-за мнимого всемогущества, считает Маша Распутина. Певица отметила, что раньше народ, от которого отвернулась Пугачева, не просто любил, а обожал и платил деньги за ее концерты. Дескать, именно благодаря поклонникам она оказалась на вершине.

Вместе с тем Маша Распутина считает, что Алла Пугачева вольна занимать любую позицию и выбирать круг общения. Но, глядя на 75-летнюю Примадонну, певица поняла, что в данном случае талант занял проигрышную позицию, а победу одержала злость.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.08 / Из-за неработающего YouTube россияне массово избавляются от 4K телевизоров

06.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Лутинг в Бангладеш

06.08 / Названы скрытая опасность неалкогольной жировой болезни печени

06.08 / Суд признал незаконную сделку Google и Apple по поиску по умолчанию на iPhone

06.08 / Свекла – «секретное оружие» спортсменов

06.08 / Мнение: Перевод всех русских автомобилей с бензина на газ

06.08 / В России ввели обязательную маркировку арбузов и дынь

06.08 / Теперь навсегда в России – молодую и красивую Аллу Пугачеву заметили в центре Москвы

06.08 / Хирург Руденко указал на признаки окклюзии сонной артерии

06.08 / Илон Маск раскритиковал позицию Стармера по беспорядкам в Британии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика