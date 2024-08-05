“Обгадила пьедестал” – Распутина отвернулась от Пугачевой из-за “одного слова”

Долгое время Маша Распутина была восхищена Аллой Пугачевой, считала ее своим кумиром. Однако не так давно исполнительница хита “Я родилась в Сибири” отвернулась от некогда обожаемой ею артистки из-за ее резких высказываний в адрес россиян, которые тоже ее боготворили.

По словам Распутиной, Пугачева “обгадила пьедестал одним небрежным словом”. 60-летняя певица считает, что из-за своих взглядов покинувшая родину артистка могла бы “критиковать организаторов”, но ни в коем случае нельзя было называть народ “быдлом”, “холопами” и “рабами”. Мол, такое прощают.

Ошибка Аллы Борисовны заключается в том, что она “потеряла берега” из-за мнимого всемогущества, считает Маша Распутина. Певица отметила, что раньше народ, от которого отвернулась Пугачева, не просто любил, а обожал и платил деньги за ее концерты. Дескать, именно благодаря поклонникам она оказалась на вершине.

Вместе с тем Маша Распутина считает, что Алла Пугачева вольна занимать любую позицию и выбирать круг общения. Но, глядя на 75-летнюю Примадонну, певица поняла, что в данном случае талант занял проигрышную позицию, а победу одержала злость.