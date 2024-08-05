Мнение: Инфляция в США и Венесуэле, проценты на металлический (золотой) счёт

1. Госдолг США стал уже скучной и избитой шуткой, его неловко упоминать в приличном обществе, так как все уже сто раз читали, что госдолг США огромен, неподъёмен и продолжает расти. На этом фоне многие делают ошибочное суждение: «раз про госдолг США говорят так давно, а доллар всё ещё не превратился в резаную бумагу, значит проблемы госдолга США не существует, это всё глупые выдумки кремлеботов».

В реальности госдолг США можно сравнить с запущенной и неизлечимой болезнью, которая течёт медленно, но в итоге неизбежно сводит пациента в могилу. Пациент в нашем случае — доллар. И обесценивания доллару не избежать, вопрос только в том, какую конкретно форму оно примет: быстрого обвала или многолетнего периода галопирующей инфляции, в ходе которой доллар обесценится плавно. Власти США, конечно, предпочли бы второй вариант, однако долг сейчас так велик, что удерживать финансовый котёл от взрыва уже даже технически непросто (ссылка):



Министерство финансов США обнародовало информацию о том, что госдолг страны впервые в истории превысил $35 трлн. Это рекордный показатель…

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За 2023 год госдолг США вырос более чем на $4 трлн. Байден подписал одобренный ранее Конгрессом законопроект о повышении потолка государственного долга. Теперь лимит будет достигнут 2 января 2025 года.

Для понимания масштабов, доходы бюджета США в 2024 году составили 5 трлн долларов (ссылка). Это как если бы некий сотрудник «Вкусно и точка» получал 60 тысяч в месяц, тратил 110 тысяч и имел при этом кучу просроченных микрокредитов.

2. Аналогичная ситуация и в Венесуэле, в которой к власти пришли социалисты. С экономикой у леваков традиционно плохо, поэтому они сначала всё обрушили, начав гонения на частный сектор, а потом включили печатный станок. Получилось ещё хуже, чем даже в США, потому что у Венесуэлы экспортировать инфляцию за рубеж возможности нет (ссылка):



Просто официальные цифры.

Инфляция в России при Ельцине

1992 – 2500%

1993 – 840%

1994 – 215%

1995 – 131%

1996 – 22%

1997 – 11%

1998 – 85%

1999 – 36,5%

Инфляция в Венесуэле при Мадуро:

2013 – 40%

2014 – 62%

2015 – 122%

2016 – 255%

2017 – 438%

2018 – 64374%

2019 – 19906%

2020 – 2355%

2021 – 1566%

2022 – 186,5%

2023 – 360%

Как видите, после установления прочной дружбы с Россией в конце 2010-х дела в Венесуэле пошли к лучшему. Наши советники неплохо поработали: ситуация из катастрофической стала просто плохой. Однако вылечить финансовую систему Венесуэлы нынешней власти удастся навряд ли. Для этого надо провести рыночные реформы: гарантировать права собственности, отключить печатный станок, начать жить по средствам. Это настолько непонятно и неприятно нынешним властям страны, что они будут отбиваться от реформ всеми силами.

С другой стороны, даже инфляция в 200-400% всё равно лучше, чем дружба с США. Если бы я жил в Венесуэле, я был бы очень зол на Мадуро, но всё равно голосовал бы за него.

3. Отличной защитой от инфляции является золото. Некоторые, однако, покупают золото в весьма странной форме — в виде обезличенного металлического счёта в банке. В Школе Капитализма я рассказываю, почему у меня нет такого счёта, и почему я не считаю выгодным даже предложение банка начислить проценты на металлический счёт. Цитирую из статьи (ссылка):

…практически все хитрые выгодные схемы, которые банки предлагают вкладчикам, компонуются по принципу известного советского мультфильма, «Вершки и корешки». Рекомендую к просмотру, чтобы при следующем разговоре с банковским менеджером понимать его точку зрения. Менеджер себя видит хитрым мужиком из этого мультфильма, свою помощницу — красивой лошадью, а вас, соответственно, медведем…



…Рассмотрим предложение банка в цифрах.



А. Допустим, клиент кладёт на металлический счёт 1 килограмм золота.



Б. Ему начисляют проценты из расчёта 1,75% годовых, то есть, применительно к килограмму золота, 17,5 грамм.



В. Проценты начисляют только один квартал, первые три месяца. Таким образом, клиенту выдают 4,4 грамма золота, и на этом аттракцион невиданной щедрости заканчивается. Дальше никаких процентов не предусмотрено.



Г. Когда клиент забирает своё золото обратно — через год, через два, через три — банк состругивает себе 8% спреда между покупкой и продажей, то есть… 80 грамм золота.



Вот, собственно, и вся «выгода»…