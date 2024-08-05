 

«Олимпийский мишка», запущенный в 1980 году, долетел до Марса

05.08.2024, 21:33, Разное
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Американский предприниматель и основатель компании Space X Илон Маск опубликовал в соцсети X снимок поверхности Марса, сделанный телескопом «Хаббл» в конце июля 2024 года.

На фотографии запечатлен момент приземления на Красную планету аэростата «Олимпийский мишка», который был запущен 3 августа 1980 года во время церемония закрытия летней Олимпиады в Москве.

– Удивительно, как русские сумели создать фигуру медведя, которая в целости и сохранности преодолела десятки миллионов километров. После колонизации Марса я лично поставлю там памятник Олимпийскому мишке, – написал Маск.

«Роскосмос» подтвердил подлинность опубликованных снимков и пообещали в ближайшее время представить интерактивную карту 44-летнего полёта аэростата.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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