 

“Была дико напугана”: Легкоступова жила в страхе перед Пугачевой до самой смерти

05.08.2024, 21:30, Разное
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Когда Валентина Легкоступова работала в филармонии в Туле, к ней приезжали люди, посланные Аллой Пугачевой. Те угрожали исполнительнице хита “Ягода-малина” расправой. По их словам, певица не должна была сотрудничать с определенными лицами. “Валечка тогда была дико напугана”, – рассказал вдовец Легкоступовой Юрий Фирсов. Как он отметил, с того момента артистка решила сосредоточиться на личной жизни, отодвинув карьеру на второй план.

Фирсов знает, что его супруга жила в страхе перед Пугачевой до самой смерти, так как та, говорят, имела связи в криминальном мире. Мол, карьера Валентины сложилась бы иначе, если бы в определенный момент не вмешалась Алла Борисовна.

Как известно, артистки враждуют с тех пор, как Легкоступова исполнила композиции Раймонда Паулса, написанные для Пугачевой. Примадонна, которая отложила данные песни “на потом”, была в ярости от поступка Валентины. Композитору же не понравилось, что Алла не стала исполнять его композиции сразу. Он даже затаил обиду на Пугачеву, поэтому передал свои творения Легкоступовой.

Напомним, Валентина Легкоступова скончалась почти четыре года назад. Причиной смерти стала полиорганная недостаточность. Певица прожила 54 года.


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