Мощная вспышка на Солнце спровоцировала впечатляющее северное сияние в России

Понедельник, 5 августа, был отмечен небывалой активностью на Солнце: произошла вспышка класса X1.7. Это сопровождалось мощным радиоизлучением, охватывающим почти весь спектр частот.

Крупнейшая вспышка фиксировалась в 13:40 по московскому времени и длилась около получаса. Наряду с ней наблюдались вспышки меньшего класса: М1.0, М1.2, М6.1, М1.7.

За этими явлениями последовали выбросы раскаленной солнечной плазмы, которые неизбежно влияют на магнитное поле Земли, вызывая магнитные бури и затруднения в работе средств связи.

Классификация солнечных вспышек основана на мощности их излучения и включает пять классов: A, B, C, M, X. Наивысший класс X означает самые интенсивные вспышки.

Сообщается, что в ночь на 5 августа впечатляющее северное сияние украсило небо в шести российских регионах, включая Новосибирск, Красноярск, Якутск, Пермь, Тверь и Тамбов. Это явление напрямую связано с солнечной активностью.