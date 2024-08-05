Мнение: Производство автодомов в России, запрет микроквартир в Москве и снижение спроса на зарубежное жильё

1. В России сложились комфортные условия для производства автодомов. Пока жильё на колёсах у нас не настолько популярно, как в США (так как у нас есть зима), но представители компаний пишут, что не могут удовлетворить растущий спрос (ссылка):



Пермская компания «Пилигрим» запустила производство автодомов под брендом U-Camp.

В жилом прицепе есть все необходимое для путешествий: вода, отопление, газ, кухня, спальня, электрика, солнечные батареи…

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«Для начала мы проанализировали рынок, обзвонили потенциальных конкурентов и выяснили один очень важный момент: у всех производителей существует очередь на готовую продукцию от трех до девяти месяцев, т. е. на данный момент спрос значительно превышает предложение. Так как внутренний туризм растет в стране семимильными шагами, плюс Президент дал поручение развивать автотуризм, мы поняли, что наша бизнес-идея не может не выстрелить»…

2. С 1 августа в Москве запретили строить квартиры маленького размера (ссылка):



Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому в столице запрещается строить микроквартиры. Так, градоначальник ввел новый стандарт строительства — теперь площадь однокомнатных квартир должна составлять не менее 28 квадратных метров. Это касается и помещений, в которых жилая комната не отделена внутриквартирными перегородками от кухни.

Кроме того, в столице теперь запрещено строить двухкомнатные квартиры площадью менее 44 «квадратов», говорится в документе.

Согласно приказу Министерства строительства и ЖКХ РФ, трехкомнатные квартиры теперь не могут быть меньше 56 квадратных метров, а четырехкомнатные — меньше 70.

В учет площади жилища не будет входить площадь нежилых помещений. В постановлении мэра указано, что новая минимальная площадь квартир рассчитана без учета площадей балконов, лоджий, террас, холодных кладовых и приквартирных тамбуров.

Данный указ был введен «в целях обеспечения благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах».

Лично я считаю, что это неправильно — маленькая (и даже крошечная) квартира имеет массу плюсов. Студенту, к примеру, квартира в 6 квадратных метров — самое то. Жить нормально и даже комфортно, а устраивать пьянки вместо учёбы уже будет непросто. При этом маленькую квартиру гораздо проще купить на самом старте, чтобы потом разменять её уже на что-нибудь нормального размера.

Проведу аналогию: это как если бы запретили пользоваться обычными отвёртками. Понятно, что шуруповёрт гораздо удобнее, да и мозолей на ладонях не оставляет, но во многих ситуациях отвёртка тоже полезна.

Возможно, основной причиной запрета была не забота жильцах каморок, а забота об их соседях. В домах, где слишком много маленьких квартир, сложно обеспечить шумоизоляцию, нормальную работу лифтов, комфортную парковку и так далее: плотность населения превышает разумный предел. Однако если пересмотреть строительные нормы, вполне реально построить отличный экспериментальный «улей» с огромным количеством крошечных квартир. Для значительной части горожан такой «улей» будет даже комфортнее традиционного жилья.

3. Спрос на покупку жилья за рубежом, временно подскочивший в 2022-м, в нынешнем году ожидаемо снизился. Главная причина — резкое ухудшение репутации Европы. Туристы ехать в Европу ещё готовы, однако условные пенсионеры как место для спокойной старости Европу уже не рассматривают (ссылка):

…«Интерес к зарубежной недвижимости действительно сократился, причем даже в более крупных масштабах — примерно на 30–40% в годовом выражении. В 2022-м спрос носил явно невротический характер, в 2023-м — инерционный, а в 2024-м стал наконец проявляться рационалистический подход», — подтвердила тенденцию рынка CEO и учредитель проектов компании Urban Ольга Хасанова.

Мало того, даже носители розовых очков, которые ещё верят в Запад, сталкиваются с сугубо техническими проблемами (ссылка):



У певицы Ларисы Долиной, певца Олега Газманова, композитора Игоря Николаева и нескольких других российских звезд нашли жилье в Латвии. Артисты купили недвижимость в недружественной стране до введения санкций и теперь не могут его продать, сообщает KP.RU.

Недавно Долина пожаловалась, что больше не может отдыхать в своей квартире в курортном городе, хотя прежде очень любила проводить там лето. Газманов также пожаловался, что из-за политической позиции он не может попасть в Юрмалу и выставить на продажу имеющуюся там недвижимость. У Николаева в Латвии есть две квартиры: одна расположена недалеко от жилья Долиной и Газманова, а другая — двухэтажный особняк с бассейном — рядом с морем.

Актриса Дарья Мороз владеет квартирой в латвийском городе Лиепая. Композитор Аркадий Укупник приобрел дом в Юрмале в 2007 году с помощью ипотеки. В том же городе есть участок земли с двумя домами у актера Михаила Ефремова. Актер Эммануил Виторган тоже имеет свой дом на курорте, при этом он до сих пор ездит туда отдыхать. Композитор Леонид Агутин и актер Геннадий Хазанов также имеют недвижимость в Латвии.