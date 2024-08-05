Рупор кремлевской пропаганды: Армия КНДР получила 250 новых РСЗО

Армия КНДР получила 250 новых РСЗО

В КНДР состоялась церемония передачи КНА большой партии пусковых установок оперативно-тактических ракетных комплексов "Хвасонпхо-11Ра" ("화성포-11라"), в западной классификации они носят наименование Hwasong-11D. Причем партия не просто большая, а беспрецедентная. Передано 250 ПУ одной партией!

Именно этот ракетный комплекс в последнее время часто фигурировал (https://t.me/milinfolive/114092?single) в официальных СМИ страны. Как в новостях о производстве (https://t.me/milinfolive/122237?single) нового оружия, так и в новостях об испытаниях (https://t.me/milinfolive/122450?single). Это относительно небольшая ракета, с максимальной дальностью стрельбы чуть более 200 км. С большой долей условности, это примерный боевой эквивалент советской "Точки-У". Только созданный в иную технологическую эпоху.

250 ПУ – хватит более чем на 20 ракетных бригад, если исходить из штата в 12 ПУ на бригаду. Это огромное количество. И не для одной церемонии или партии, а вообще.

Для сравнения, в последний год существования советской армии всех ракетных бригад вооружённых комплексами 9К79 "Точка" было 15. При том, что в одной бригаде было 12-16 ПУ.

По суммарному же залпу эти 250 ПУ – в 4 раза больше суммарного залпа всех советских "Точек"! Так как эти 250 ПУ оснащены не одной, а четырьмя ракетами. То есть суммарный залп – 1000 оперативно-тактических ракет.

На этом примере, можно составить представление об уровне милитаризации экономики КНДР и масштабе её ВПК. И о том, насколько серьезно они ощущают военную угрозу.

Понятно, что процесс передачи, освоения, производства ракет для создания штатного запаса займет еще какое-то время. Но особых сомнений, что в итоге справятся, нет.

В системе ракетных сил КНДР большую роль играют комплексы с не самыми сложными, но очень многочисленными и дешевыми ракетами.

Ракеты "предельных характеристик" заведомо дороже, сложнее, и слишком много их не произвести. Так, KN-23 называемые "северокорейским Искандером" поступают на вооружение в темпе 1-2 бригады в год. То есть темп ввода бригад примерно сравним с Россией до СВО.

В тоже время ракеты более простых типов сильно дешевле, значительно проще в массовом производстве, и из-за особенностей полёта их проще сделать и точными и надёжными (простые для систем навигации траектории и значительно менее экстремальные испытываемые перегрузки).

А более высокая вероятность перехвата ракеты компенсируется численностью самих ракет в залпе. При этом и у этих ракет тоже есть варианты в ядерном оснащении.

Именно к таким "простым массовым ракетам" и относятся и знаменитая "600-мм РСЗО" KN-25 (https://t.me/milinfolive/123233?single), и "Хвасонпхо-11Ра".

https://t.me/milinfolive/127593 – цинк

Существенное расширение ракетного потенциала КНДР. Особенно в случае необходимости ударов по Сеулу и крупным городам и военным базам на севере Южной Кореи.

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