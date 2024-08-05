В России высказались об обвале на мировых биржах

Недавнее обрушение биржевых индексов во всем мире породило опасения о потенциально разрушительных последствиях, заявил сенатор Алексей Пушков. В своем Telegram-канале он высказал опасения, что этот кризис может привести к серьезным геополитическим потрясениям.

По словам Пушкова, падение бирж в Японии, Австралии, Тайване и США сигнализирует о приближении “Черного лебедя” – непредсказуемого события с далеко идущими последствиями. Он перечислил мрачные сценарии, которые могут разыграться, в том числе “беспрецедентно конфликтные выборы в США”, обострение напряженности на Ближнем Востоке и даже гражданская война в Великобритании.

Эксперты в области инвестиций указывают на рост безработицы в США и снижение прибыльности ведущих американских компаний как на катализаторы биржевого краха. Финансовый аналитик Николай Рясков предупреждает, что снижение спроса на сырьевые товары из-за рецессии в США может негативно сказаться на российских “голубых фишках”.

На фоне продолжающихся потрясений на фондовых рынках финансовый консультант Владислав Пересичан выделил две категории пострадавших от падения криптовалютного рынка.