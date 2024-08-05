 

Рупор кремлевской пропаганды: Задержания в парке “Патриот”

05.08.2024, 18:15, Разное
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Задержания в парке "Патриот"

Еще не пятница, а уже репрессии. На этот раз снова в МО РФ.

Как сообщает ТАСС, задержан директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов, он проходит по делу о мошенничестве, сообщил СК.
Также задержан замначальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майор Владимир Шестеров.
По мнению следствия, оба причастны к хищению средств из бюджета.

Заявление СК РФ.

В Главном военном следственном управлении СК России при оперативном сопровождении ФСБ России расследуется уголовное дело в отношении должностных лиц Министерства обороны Российской Федерации, ФГАУ «Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» и ФГАУ Конгрессно-выставочный центр «Патриот» по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В рамках уголовного дела задержан директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов, по ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Также задержан заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майор Владимир Шестеров. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По данным следствия, указанные лица вместе с соучастниками причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

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Источник: Colonel Cassad


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