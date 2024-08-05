Обнаружен Android-троян, следящий за Россией

Эксперты “Лаборатории Касперского” выявили вредоносное ПО LianSpy, которое используется для кибершпионажа за россиянами. Вирус распространяется через Android-устройства и был обнаружен в середине 2021 года.

Злоумышленники тщательно скрывали свою деятельность, затрудняя обнаружение вредоносного ПО. Шпионаж осуществлялся не массово, а выборочно, и за время слежки было выявлено более 10 целей. Идентичность жертв остается неизвестной.

В настоящее время в РФ троянские шпионы являются распространенной киберугрозой, собирая и анализируя информацию о пользователях с целью выявления уязвимостей устройств.