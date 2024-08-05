Перед продажей телефона стереть данные и удалить аккаунты

Чтобы уберечь личную информацию, перед продажей телефона необходимо следовать определенным мерам предосторожности.

Во избежание утечки конфиденциальных данных, таких как файлы, заметки и фотографии, их следует перенести на новое устройство. После переноса важной информации телефон следует сбросить до заводских настроек.

Кроме того, важно удалить SIM-карту, так как она может содержать информацию о привязке личных аккаунтов.

Эксперт Денис Кусков рекомендует перед покупкой подержанного телефона отправить его на диагностику в сервисный центр, чтобы оценить его состояние и предотвратить возможные проблемы.