В Сеть слили геймплей и подробности, касающиеся Call of Duty Black Ops 6

Обширная утечка данных поразила мир Call of Duty, представив фанатам подробности на грядущий шутер Black Ops 6. Просочившиеся кадры демонстрируют обширную подборку карт для многопользовательского режима с разнообразными локациями и элементами геймплея. Видео показывают использование гаджетов, среди которого радиоуправляемые устройства и разнообразное оружие. Доступный интерфейс также раскрывает возможности настройки оружия. Подробностями поделилось издание “Игромания”.

Утечка указывает на происхождение из ранней версии игры для PlayStation 4. Она также включает изображения игрового интерфейса, музыкальное сопровождение и списки доступных карт и вооружения. Кроме того, обнаружено 20 мультиплеерных карт. Особый интерес представляет новая карта для Call of Duty: Warzone с предварительным названием Avalon. Предполагается, что она заменит Верданск в 2025 году. Также планируется ремастеринг классических карт из предыдущих игр для Warzone, выпуск которых намечен на 2025 год.

В PlayStation Network обнаружено обновление для Call of Duty, которое намекает на скорую бета-версию Black Ops 6. Ожидается, что обновление уменьшит размер игры для PlayStation 4 и PlayStation 5.

Игроки, оформившие предзаказ, получат доступ к бета-версии 30 августа, а для остальных бета-тестирование откроется 6 сентября. Официальная дата релиза Call of Duty: Black Ops 6 назначена на 25 октября.