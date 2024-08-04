 

В Сеть слили геймплей и подробности, касающиеся Call of Duty Black Ops 6

04.08.2024, 15:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Обширная утечка данных поразила мир Call of Duty, представив фанатам подробности на грядущий шутер Black Ops 6. Просочившиеся кадры демонстрируют обширную подборку карт для многопользовательского режима с разнообразными локациями и элементами геймплея. Видео показывают использование гаджетов, среди которого радиоуправляемые устройства и разнообразное оружие. Доступный интерфейс также раскрывает возможности настройки оружия. Подробностями поделилось издание “Игромания”.

Утечка указывает на происхождение из ранней версии игры для PlayStation 4. Она также включает изображения игрового интерфейса, музыкальное сопровождение и списки доступных карт и вооружения. Кроме того, обнаружено 20 мультиплеерных карт. Особый интерес представляет новая карта для Call of Duty: Warzone с предварительным названием Avalon. Предполагается, что она заменит Верданск в 2025 году. Также планируется ремастеринг классических карт из предыдущих игр для Warzone, выпуск которых намечен на 2025 год.

В PlayStation Network обнаружено обновление для Call of Duty, которое намекает на скорую бета-версию Black Ops 6. Ожидается, что обновление уменьшит размер игры для PlayStation 4 и PlayStation 5.

Игроки, оформившие предзаказ, получат доступ к бета-версии 30 августа, а для остальных бета-тестирование откроется 6 сентября. Официальная дата релиза Call of Duty: Black Ops 6 назначена на 25 октября.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Дождались

04.08 / «Вмешивался в выборы путём участия в них»: Верховный суд США признал вину Трампа

04.08 / Состоялась презентация первого в мире «сухого» переносного душа

04.08 / Tecno представил мощный камерофон с беспроводной зарядкой Camon 30S Pro

04.08 / Мнение: Феномен Медведева

04.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Венесуэла, которую мы потеряли

04.08 / «Я и так давно президент» – Хуан Гуайдо призвал венесуэльцев прекратить протесты

04.08 / Работники Samsung прервут первую забастовку из-за нехватки денег

04.08 / Мнение: Россия догоняет США по экспорту СПГ в Европу, снижение дисконтов и кому ещё мы поставляем нефть

04.08 / Apple оснастит все модели iPhone 17 улучшенной фронтальной камерой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика