 

Врачи назвали симптомы рака легкого, на которые стоит обратить внимание

04.08.2024, 14:00, Разное
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Рак легкого отличается высокой степенью летальности во многих странах мира. На ранних стадиях болезнь протекает бессимптомно, что затрудняет ее своевременную диагностику. Основным предполагающим фактором его развития является табакокурение, пассивное и активное, увеличивающее риск возникновения недуга на 20-30%. Ученые также установили связь между генетическими мутациями и возникновением рака легкого. Наличие онкологических заболеваний в семейном анамнезе повышает вероятность развития данной патологии.

Как правило, на ранней стадии рак легкого протекает без каких-либо проявлений. Дискомфорт возникает при переходе болезни во вторую стадию, когда новообразование достигает размеров до 6 сантиметров. В этот период могут появиться кашель, не прекращающийся в течение нескольких недель, одышка при обычных физических нагрузках, боли в области груди, отеки конечностей или головы, а также осиплость голоса.

Помимо этих распространенных признаков, рак легкого может проявляться и нехарактерными симптомами. Синдром Панкоста – опухоль в верхней части легкого (верхушке) вызывает боль и слабость в плече, атрофию мышц руки, синдром Хорнера (опущение верхнего века, уменьшение зрачка и отсутствие потоотделения на одной половине лица). Гиперкальциемия – повышенный уровень кальция в крови, вызванный опухолевыми клетками, высвобождающими кальций из костей. Паранеопластический синдром – группа симптомов, вызванных онкологическим процессом. При раке легкого могут возникнуть неврологические расстройства, например синдром Ламберта-Итона (мышечная слабость и утомляемость) или гипонатриемия (головные боли, спутанность сознания, судороги). Тромбофлебит – воспаление вен с образованием тромба, проявляющееся болью, отеком и покраснением пораженной области. Офтальмологические симптомы – ухудшение зрения, двоение в глазах, вызванные метастазами в глаза или поражением нервов.

При возникновении подобных недугов необходимо срочно обратиться к врачу для диагностики и консультации, заключили эксперты.


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