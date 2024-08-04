Врачи назвали симптомы рака легкого, на которые стоит обратить внимание

Рак легкого отличается высокой степенью летальности во многих странах мира. На ранних стадиях болезнь протекает бессимптомно, что затрудняет ее своевременную диагностику. Основным предполагающим фактором его развития является табакокурение, пассивное и активное, увеличивающее риск возникновения недуга на 20-30%. Ученые также установили связь между генетическими мутациями и возникновением рака легкого. Наличие онкологических заболеваний в семейном анамнезе повышает вероятность развития данной патологии.

Как правило, на ранней стадии рак легкого протекает без каких-либо проявлений. Дискомфорт возникает при переходе болезни во вторую стадию, когда новообразование достигает размеров до 6 сантиметров. В этот период могут появиться кашель, не прекращающийся в течение нескольких недель, одышка при обычных физических нагрузках, боли в области груди, отеки конечностей или головы, а также осиплость голоса.

Помимо этих распространенных признаков, рак легкого может проявляться и нехарактерными симптомами. Синдром Панкоста – опухоль в верхней части легкого (верхушке) вызывает боль и слабость в плече, атрофию мышц руки, синдром Хорнера (опущение верхнего века, уменьшение зрачка и отсутствие потоотделения на одной половине лица). Гиперкальциемия – повышенный уровень кальция в крови, вызванный опухолевыми клетками, высвобождающими кальций из костей. Паранеопластический синдром – группа симптомов, вызванных онкологическим процессом. При раке легкого могут возникнуть неврологические расстройства, например синдром Ламберта-Итона (мышечная слабость и утомляемость) или гипонатриемия (головные боли, спутанность сознания, судороги). Тромбофлебит – воспаление вен с образованием тромба, проявляющееся болью, отеком и покраснением пораженной области. Офтальмологические симптомы – ухудшение зрения, двоение в глазах, вызванные метастазами в глаза или поражением нервов.

При возникновении подобных недугов необходимо срочно обратиться к врачу для диагностики и консультации, заключили эксперты.