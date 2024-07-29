 

“Думала, меня все забыли” – что случилось с 54-летней Иванцовой из группы “Вкус меда”

29.07.2024, 13:30, Разное
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Алена Иванцова за эти годы, кажется, совсем не постарела – такая же женственная, стройная, сексуальная. “Просто хочется быть вечно молодой и красивой, – говорит она. – Стараюсь паспорт открывать все реже и реже”. При этом никаких особых секретов у артистки нет. “Когда я встаю на весы и понимаю, что ого-го, когда я вижу, что вещь на мне стала хуже застегиваться, просто худею и все”, – улыбается она.

Певица рада, что по сей день ее знают, любят. “Я думала, что меня все забыли, – признается она. – Но люди меня помнят еще по дуэту “Вкус меда”. Когда я иду по улице и слышу: “Вкус меда!”, то вспоминаю, что была солисткой этой группы. Сегодня я по-прежнему пою – после “Суперстара” вернулась на сцену. Правда, параллельно освоила еще несколько профессий. И сегодня думаю над тем, чтобы заняться гостиничным бизнесом – жду, чтобы на моей родине в Ялте достроили и открыли отель”.

Сегодня семья Алена – мама, дочь Ирина Цой и внук Спартак.

“Моей дочери 34 года, она занимается гостиничным бизнесом, – пояснила 54-летняя певица. – Я для нее как подруга, которой она доверяет”.

При этом сама Алена сегодня снова не замужем и пока больше не собирается, “Дайте я пока от этого, второго, замужества отойду, а потом подумаю, стоит ли снова идти в эти дебри!” – объяснила она.

Напомним, первый муж артистки – актер Ленинградского мюзик-холла, врач, спортсмен, тренер, мастер спорта по боевым искусства
Вячеслав Цой – погиб 30 лет назад.
Авторитетного и богатого супруга застрелили бандиты. Чтобы Алена не впала в депрессию, руку помощи ей протянул шансонье Михаил Шуфутинский, предложив сотрудничество.


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