Мнение «аналитика»: О крутом повороте «гейлимпиады»… Врубили заднюю на полную?



Фото © Reuters

И суток не прошло, как французские хозяева ОИ-2024 начали сдавать назад. Оргкомитет принёс извинения за художества на открытии — впервые в олимпийской истории. Его директор по коммуникациям Анн Дескамп пролепетала, что организаторы не хотели проявить неуважение к какой-либо религиозной группе, пародируя «Тайную вечерю» Леонардо.

Говорят, разочарование фактом таких извинений уже выразили представители сообществ «нетрадиционной ориентации», а также последователи одной вполне традиционной религии, стремящейся стать преобладающей во Франции. Первые сочли пародию важным шагом к тому, что представители дрэг-культуры прорываются через мэйнстрим и демонстрируют свои таланты всему миру, и незачем тут извиняться. А вторые убеждены, что нельзя пародировать только Пророка Мухаммеда, тогда как высмеивать пророка Ису в качестве «Спасителя» — почему нет?

А послесловием гей-парада на Сене стала отмена тренировок пловцов-триатлонистов из-за внезапно грязной воды. На суше тоже грязи хватало: болельщики пляжного волейбола освистали Стивена ван де Вельде из олимпийской сборной Нидерландов, который ранее был осуждён за изнасилование 12-летней девочки. Это ещё один пример высочайшей «гибучести» нынешних спортивных воротил Запада. В то время, как российских спортсменов отлучают от ОИ-2024 всего лишь за 5-летней давности фото с братом-срочником, давным-давно опубликованным в Сети, их конкурентов из «правильных» стран всячески привечают, несмотря на все гнусности в биографии.

Тем временем МОК с гордостью сообщил, что в Парижской Олимпиаде принимают участие 175 представителей запрещённого в РФ «экстремистского сообщества» ЛГБТК+++. На 10,5 тыс. участников это не много и гораздо меньше, чем средний в мире процент людей с подобными девиациями. Но всё же это больше, чем, например, численность украинской сборной на Играх.

Кстати, а сколько в ней носителей актуальной «повесточки»?

Неужели ни одного?

—