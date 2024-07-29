Народ оторопел: Пугачева вытворила страшное

Ни для кого не секрет, что Алла Пугачева любит демонстрировать публике свои стройные конечности, но ее выход на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале возбудил самые смелые фантазии поклонников. Примадонна появилась с мужем-иноагентом Максимом Галкиным*, который по пятам следовал за супругой.

Для выхода в свет 75-летняя исполнительница хита “Позови меня с собой” выбрала супер-короткие шорты, кроп-жакет и шляпку с широкими полями. Своим нарядом и внешним видом артистка шокировала публику. Народ оторопел от столь вызывающего вида певицы и оставил в Сети не очень лестные, но эмоционально-окрашенные комментарии.

“У меня вырвался вскрик при виде Аллы. Это феерия”, “Это страшно!”, “Ужас, она уже еле ноги переставляет от старости. Но туда же, шорты нацепила”,”Это же киборг! Помноженный на вечность”, – возмутились поклонники.

Пугачева присутствовала на мероприятии в качестве гостя, потому что без фонограммы ей петь уже сложно. Однако, по слухам, Вайкуле часть билетов продала только благодаря Примадонне. Народ пришел посмотреть на стареющую певицу и получил свое обещанное зрелище.

Напомним, недавно в прессе обсуждали, что муж Аллы Борисовны переживает не лучшие времена. Но, судя по видео кадрам, он вполне доволен жизнью, улыбается и выглядит вполне бодро. Что касается самой Пугачевой, то она заметно сдала.

*признан в России иностранным агентом.