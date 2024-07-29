 

В России разработали кибернетический костюм для музыкантов

29.07.2024, 8:50, Разное
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Учащиеся Российской академии имени Гнесиных разработали инновационный кибернетический костюм, предназначенный для обучения игре на различных инструментах. Данное устройство может способствовать формированию мышечной памяти и помогает музыкантам восстанавливаться после травм.

Костюм оснащен нейроинтерфейсом, который отслеживает движения и осуществляет функциональную электростимуляцию. Подобный подход улучшает восприятие и усвоение моторных навыков. Проект включал создание виртуального квеста, способного воспроизводить тактильные ощущения с высокой точностью. Кроме того, был проведен успешный эксперимент по обучению игре на барабанах.

Вскоре киберкостюм будет доступен в лаборатории прикладных исследований Центра развития творческих компетенций РАМ. Это позволит командам различных институтов, научных организаций и коммерческих структур разрабатывать уникальные продукты, совмещая искусства и смежные области.

Академия Гнесиных планирует исследование эффективности нейростимуляции в обучении музыке совместно с центром биоэлектрических интерфейсов НИУ ВШЭ и Федеральным центром мозга и нейротехнологий. Также в 2024 году планируется создать цифровые модели моторных навыков выдающихся преподавателей академии.


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