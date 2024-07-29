 

“У нас большая радость!” – в семье Гагариной произошло долгожданное событие

29.07.2024, 1:10, Разное
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Полина Гагарина воспитывает двоих детей от разных мужей – семилетнюю Мию и 16-летнего Андрея. Старший ребенок уже окончил школу. В этом году он получил аттестат об полном общем образовании и сдал вступительные экзамены в высшее учебное заведение.

В недавней публикации в популярной социальной сети Полина Гагарина, отвечая на вопрос подписчика о дальнейшем обучении сына, сообщила о его поступлении в институт “своей мечты”, причем на бесплатное отделение. Артистка призналась, что чрезвычайно горда за своего наследника.

“У нас большая радость”, – написала исполнительница хита “Спектакль окончен” в личном блоге.

Напомним, отцом юноши является первый муж Полины Гагариной, актер Петр Кислов. Вероятно, Андрей пошел по стопам родителей и станет артистом. Известно, что он увлечен музыкой, создает аранжировки.

В настоящий момент Полина Гагарина, которая не так давно дала грандиозный концерт в “Лужниках”, проводит время с семьей, поэтому она стала крайне редко что-либо публиковать в интернете. “Мне важно убрать телефон и отключиться от всех социальных сетей”, – объяснила артистка свое исчезновение.


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