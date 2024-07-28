Рупор кремлевской пропаганды: Что Россия делает в Мали

О том зачем России Мали

Последняя активизация и интерес к российским инструкторам из ЧВК «Вагнер» и Африканского Корпуса вызывает резонный вопрос: «А что мы забыли в Мали?».

▪️Ответ на этот вопрос не является секретом — ресурсы, которые можно получать не от западных компаний, а от дружественных режимов. Важнейший из них — литий.

Помимо этого, есть и некоторые запасы нефти и газа в бассейне Таоденни, которые в силу дороговизны никем не добывались, а сейчас они под контролем исламистской ДНИМ и сепаратистов Азавада. Частично эту тему затрагивал, когда FAMa устроили (https://t.me/departamente/3727) рейд в Ин-Афарак.

Насколько понимаю, единственная причина почему не двинулись на север — интересы монархов Халиджа, которые под прикрытием репортеров исследуют нефтегазовые месторождения. Нарушение отношений с ними на данный момент невыгодно.

Литий же, в основном эксплуатируется западными компаниями, но учитывая тренд на антиколониальную риторику, их позиции ослабляются и их вполне могут занять отечественные компании. Его важность заключается в использовании в электронике, зависимость от которой до сих пор присутствует.

Но а лучший способ укрепить дружбу — помочь победить всех повстанцев и исламистов в регионе. Так и кредит доверия у населения повышается и руководство охотнее идет на соглашения. Главное сохранить имидж.

@departamente – цинк

Неприятные потери в приграничной зоне, разумеется не остановят стратегию постановки под контроль границы с Алжиром, а также всех крупных населенных пунктов в северной части Мали. Ночные события с "Вагнерами" лишь показали, что противников недооценивать нельзя и можно ожидать, что в следующих операциях к подобным угрозам засад будут относиться куда серьезнее, по сообщениям ряда каналов, в Мали уже переброшены дополнительные контингенты из других стран.

По попавшим в плен "Вагнерам" – по ним с боевиками идут переговоры, чтобы выменять как пленных, так и тела погибших бойцов, чтобы достойно их похоронить. Потери составили около взвода наших + неустановленное кол-во солдат малийской армии + несколько единиц колесной техники.

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