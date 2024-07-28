Мнение: Отказ от олимпийского огня, проблемы европейских нефтяников и экспорт металлов из России в Евросоюз

1. Зелёные добрались до вековых олимпийских традиций, которые теперь легко отменяются как идеологически неугодные (ссылка):



Глава организационного комитета Игр-2024 Тони Эстанге признался, что в главном факеле в Париже не будет гореть олимпийский огонь. <…>

Эстанге объяснил: им не хотелось, чтобы на протяжении всей Олимпиады происходили углеродные выбросы в атмосферу. «Одна из идей наших Игр — минимум загрязнения окружающей среды. В факеле мы использовали 200 спреевых ламп, это СО2 вместе с водяными испарителями. Реальный газ во время Игр гореть не будет», — подчеркнул он.

Явная нелепость этого жеста напоминает мне знаменитый рейс Греты Тунберг, которая ради углекислого газа отказалась лететь на самолёте через океан. Она наняла яхту, которая привезла её на другой континент, после чего команда яхты… села на самолёты, чтобы вернуться домой по воздуху. Девушку можно понять — надо полагать, она неплохо провела время на яхте в компании с пятью моряками. Тех, кто добровольно поддерживает зелёных, понять сложнее.

2. Цены на энергию, нефть и газ по-прежнему душат промышленность Евросоюза. Массово закрываются европейские нефтеперерабатывающие заводы (ссылка):



Сектор нефтепереработки Европы на пороге масштабного сокращения.

Германия, центр нефтепереработки Европы, оказалась в авангарде объявленных закрытий мощностей: Shell планирует прекратить переработку сырой нефти на своем объекте в Весселинге к 2025 году, а BP планирует сократить свои мощности в Гельзенкирхене на треть.

Между тем итальянский завод Livorno приостановил переработку сырой нефти, а британский Grangemouth на пороге закрытия. Основная причина — снижение маржинальной доходности НПЗ.

По данным S&P Global Commodity Insights, маржа дизельного топлива со сверхнизким содержанием серы в Северо-Западной Европе достигла пика в $42 за баррель в 2022 году и с тех пор снизилась до $29,71 в 2023 году.

Исходя из ожидаемого избытка мощностей по переработке нефтепродуктов, МЭА прогнозирует, что к 2030 году в Европе под угрозой закрытия могут оказаться НПЗ мощностью около 1–1,5 млн баррелей в сутки, что значительно превышает предыдущий средний показатель закрытий в 220 000 бс в год.

По прогнозам Commodity Insights, в 2029–2030 годах может быть закрыто около 1 млн баррелей в сутки, что более чем вдвое превышает показатель в 473 000 бс после финансового кризиса (2007–2009 годы) и значительно превышает показатель в 656 000 бс в время пандемии COVID-19 (2019–2021 годы).

3. У России, напротив, всё хорошо. Санкции Запада были рассчитаны на блицкриг, на быстрое экономическое подавление России. Теперь, когда санкции не сработали, Евросоюз вынужден закупать у нас не «сырой» газ, а продукцию более высокого передела (ссылка):

В мае 2024 года объем импортируемых странами Евросоюза российских железа и стали достиг максимальных с июня 2022 года значений. За месяц Россия поставила в Евросоюз этих металлов и изделий из них на €373,1 млн, что на 29% больше, чем в апреле, и на 1,2% больше год к году. Основную долю поставок обеспечили полуфабрикаты из железа или нелегированной стали (€175 млн), а также ферросплавы (€81 млн).

Из данных европейской статистики следует, что главным покупателем российских металлов в мае была Италия — €120 млн (рост в 1,6 раза относительно апреля). Сильнее всего российские компании нарастили экспорт в Нидерланды — €78,5 млн (в 7,3 раза).

В результате по итогам мая Россия стала крупнейшим поставщиком железа и стали в страны ЕС, пишет РИА «Новости». Вторую строчку в рейтинге поставок заняла Южная Корея, которая увеличила экспорт на 30%, до €366,4 млн. На третьем месте — Индия. Поставки из этой страны в ЕС сократились вдвое — до €353,8 млн.

Одновременно увеличились и европейские закупки российского алюминия. По итогам мая они составили €97,8 млн (в 1,5 раза) и это наибольший показатель с октября 2023 года. Значительнее всего импорт алюминия из России нарастили Германия — в 11 раз, до €16,2 млн, Италия — почти в четыре раза, до €18,7 млн, а также Швеция — в пять раз, до €7 млн.

Напомню, алюминий называют ещё «твёрдым электричеством», так как основные затраты при его производстве приходятся на электроэнергию. Вот, собственно, и все европейские санкции: сократили закупки электричества в жидкой и газообразной форме, увеличили закупки в твёрдой.