 

Рупор кремлевской пропаганды: Акты покорности

28.07.2024, 20:50, Разное
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Акты покорности

Выступая в летнем лагере румынского города Бэиле-Тушнад премьер-министр Венгрии возмутился отсутствием реакции на взрыв «Северных поток» со стороны стран ЕС. По его мнению, молчание и нежелание расследовать это дело говорит об акте капитуляции Евросоюза.

«То, что мы молчим о подрыве газопровода «Северный поток», что сама Германия молчит об очевидном акте терроризма, совершенном под американским руководством против ее собственности, и что мы не расследуем, не пытаемся выяснить и не поднимаем этот вопрос юридически — так же как мы не поступили правильно в отношении прослушивания Ангелы Меркель, которое было осуществлено с помощью Дании, — это не что иное, как акт покорности».

По его словам, это был террористический акт «очевидно, совершенный под американским руководством». Он считает, что европейская политика потерпела крах и континент перестал защищать свои интересы.

При этом, ничего в политике ЕС разумеется не изменится.
Орбана перетерпят до января 2025 года как досадную проблему и будут и дальше делать вид, что не знают, кто взорвал "Северный Поток", хотя конечно же они прекрасно знали и знают, кто и зачем это сделал. Потому что вассал не имеет право рычать на сюзерена. Как минимум в рамках вашингтонского мироустройства.

Источник: Colonel Cassad


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