“Ъ” назвал стоимость всего имущества российского офиса Google

Оценка имущества признанного банкротом ООО «Гугл» в России, опубликованная на Федресурсе конкурсным управляющим Валерием Таляровским, показала общую стоимость движимого имущества компании в 14,9 млн рублей. Среди оцененных предметов оказалось несколько любопытных артефактов: шесть «кнопок YouTube» — сувенирных табличек, вручаемых блогерам при достижении ими определенного количества подписчиков. Несмотря на незначительные повреждения, стоимость каждой из «кнопок» оценена лишь в 1 рубль.

В отчете упоминается, что две из этих «кнопок» предназначались блогеру Дмитрию Иванову (признан Минюстом РФ иноагентом), более известным как Камикадзе Ди. Примечательно, что за месяц до достижения отметки в 1 миллион подписчиков в 2017 году блогер покинул Россию и переехал в Чехию. Сейчас Google прекратил отправку подобных наград в Россию, Украину, Беларусь и ряд других стран.

Кроме «кнопок YouTube», в числе имущества значился декоративный камень с былинными мотивами, светодиодный знак с логотипом Google, фужерная емкость в виде робота Android и другая сувенирная продукция. Эти предметы, не имеющие аналогов на рынке, также оценили в символический 1 рубль, информирует “Коммерсантъ”.