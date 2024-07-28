CIRP: iPhone 15 не побил рекорды по продажам iPhone 14

Исследование аналитиков CIRP выявило резкое снижение продаж iPhone 15 по сравнению с iPhone 14, что стало неожиданным для Apple. Компания рассчитывала на значительный рост объема продаж новой модели, но этого не произошло.

Снижение продаж связывают с экономическими трудностями и отсутствием заметных отличий iPhone 15 от предыдущей версии. Потребители считают, что более дорогая новая модель не оправдывает свою цену, и отдают предпочтение более доступному iPhone 14.

Исследование также отмечает уменьшение переходов пользователей Android на iPhone, что дополнительно снизило продажи смартфонов Apple.

Несмотря на спад продаж, цена на iPhone 15 в РФ значительно снизилась, упав на 40%, что делает его более привлекательным для некоторых потребителей.

Однако важно отметить, что iPhone 15 является базовой моделью текущей линейки смартфонов Apple, а отсутствие существенных инноваций и высокая стоимость отталкивают часть потенциальных покупателей.