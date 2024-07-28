Петиция за возвращение доцента Соколова в колонию собрала 5 тысяч голосов за сутки после его дебоша в ресторане

Петиция за возвращение в колонию доцента Олега Соколова, созданная на сайте Change.org в субботу 27 июля, набрала 5 тысяч голосов менее чем за сутки.

Авторы обращения считают, что он не исправился и представляет угрозу для общества.

Недавно в сети появилось видео, на котором человек, похожий на Соколова, на повышенных тонах общается с посетителем ресторана «Шато Марсельеза» в Санкт-Петербурге. Оба мужчины предположительно пребывают в нетрезвом состоянии, а предполагаемый доцент предлагает оппоненту «выйти и разобраться», после чего бросает в него бутылкой от шампанского. Затем вмешивается охрана заведения.

– Суд запретил Олегу Соколову посещение культурно-развлекательных мероприятий и заведений, где продают алкоголь, однако его уже не первый раз видят на публике в нетрезвом виде. Кроме того, ему запрещено покидать регион без предварительного согласования с органами надзора и до 2026 года нельзя вести преподавательскую деятельность. Тем не менее, его неоднократно видели в Москве, в том числе на съёмках ток-шоу и на исторических форумах. Получается, он нарушил 2 из 3 условий освобождения, – возмущаются авторы петиции.

Сам Соколов заявил, что занимается научной работой и готовится к участию в крупном мероприятии по реконструкции, которое состоится в августе. Видео в ресторане, как он пояснил, было снято ещё 9 июля во время празднования его дня рождения, и этот инцидент «исчерпали на месте».

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