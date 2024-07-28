 

Рупор кремлевской пропаганды: Засада в Мали

28.07.2024, 13:05, Разное
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В Мали в результате засады боевиков на севере страны погибло существенное количество бойцов ЧВК Вагнер и солдат ВС Мали. Боевики напали под покровом песчаной бури, достигнув тактической внезапности. Также существенное кол-во правительственных солдат и несколько бойцов "Вагнера" попали в плен. Некоторых уже обменяли назад, в том числе и "Лотоса", который командовал штурмом Соледара. Обмены прошли при посредничестве "Африканского Корпуса" ВС РФ.

По некоторым данным, среди погибших был и админ канала Grey Zone (знал его лично, встречались несколько раз в Москве).

Мир праху погибших бойцов "Вагнера".

Источник: Colonel Cassad


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